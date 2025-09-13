Alejandro Marcos sustituye a Román en la corrida de Pesaguero

Borja Cavia Santander Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:26 Comenta Compartir

Alejandro Marcos sustituirá a Román mañana en Pesaguero. El diestro valenciano no podrá estar en Lerones debido a la luxación de hombro que sufrió el pasado lunes en Santoña tras ser volteado por un toro de Manuela Patón, por lo que será el salmantino el que tome su lugar en el cartel que completan Guillermo Hermoso de Mendoza y Tristán Barroso con astados de Hermoso de Mendoza para rejones y Valdefresno, Montalvo y Manuela Patón para la lidia a pie.

En una de las plazas más bonitas de España por su ubicación y encuadrada este año en días festivos en la comarca, la corrida ha despertado la expectación habitual al contar, entre otras cosas, con la única actuación de Guillermo Hermoso de Mendoza en Cantabria este año. El rejoneador navarro iba a estar acompañado de Román, pero la fuerte voltereta sufrida por el diestro en Santoña, en la que se dislocó el hombro, le impedirá repetir en tierras lebaniegas. Aunque una lesión nunca llega en buen momento, la sufrida por el valenciano le ha sucedido en una época varios compromisos, entre ellos el de mañana en una localidad, Lerones, que acoge festejos taurinos por cuarto año consecutivo después de iniciarse en 2022 con la presencia del propio Guillermo Hermoso de Mendoza y de los novilleros Cristian Parejo y Daniel Medina.

El sustituto de Román será el salmantino Alejandro Marcos, diestro vinculado a Cantabria tras tomar la alternativa en Santander en 2017 y que ya sabe lo que es torear en otras plazas de la región como Polaciones. Completa la terna Tristán Barroso, que debutó con éxito en Cantabria la pasada semana al cortar cuatro orejas y rabo en la corrida mixta que abrió la feria de Ampuero.

