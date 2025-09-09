El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Grupo de participantes en las actividades de espeleosocorro. Pedro Álvarez

50 años de exploración de las cuevas de Tresviso por la Universidad «amiga» de Lancaster

Cerca de un centenar de espeleólogos de la institución académica británica se acercaron este fin de semana a la localidad lebaniega

Pedro Álvarez

Pedro Álvarez

Potes

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:10

El 50 aniversario del 'Tresviso Cave Project', donde se conmemoraba el trabajo que inició en 1970 Universidad de Lancaster -y que ha supuesto desde entonces ... con la colaboración de otras expediciones posteriores, la investigación y el conocimiento de las cuevas del entorno de la localidad lebaniega- tuvo lugar en Tresviso este fin de semana. Fue un gran éxito de participación en todas las actividades que contaron, además, con la presencia de cerca de un centenar de espeleólogos pertenecientes a la Sociedad Sociedad Espeleológica de la Universidad de Lancaster (LUSS)

