50 años de exploración de las cuevas de Tresviso por la Universidad «amiga» de Lancaster

El 50 aniversario del 'Tresviso Cave Project', donde se conmemoraba el trabajo que inició en 1970 Universidad de Lancaster -y que ha supuesto desde entonces ... con la colaboración de otras expediciones posteriores, la investigación y el conocimiento de las cuevas del entorno de la localidad lebaniega- tuvo lugar en Tresviso este fin de semana. Fue un gran éxito de participación en todas las actividades que contaron, además, con la presencia de cerca de un centenar de espeleólogos pertenecientes a la Sociedad Sociedad Espeleológica de la Universidad de Lancaster (LUSS)

Los actos se iniciaron el viernes con la inauguración en el Ayuntamiento de una exposición fija de paneles con fotografías de los 50 años de actividad de los grupos de espeleología. También se puede ver la cartografía de las principales cuevas que han ido localizando y explorando los equipos de espeleólogos durante todo este tiempo. Y se ha instalado un panel de su convivencia con los vecinos de la localidad, cuando comenzaron los grupos de ingleses a interesarse por las cuevas de Tresviso. Al tiempo se descubrió una placa con la siguiente inscripción: «50 años de amistad del pueblo de Tresviso con los espeleólogos de la Universidad de Lancaster. Un tiempo de amistad, convivencia y descubrimientos bajo el suelo de Tresviso». La jornada finalizó en un ambiente de fiesta con la actuación del dúo Javi Lost.

El sábado, a primera hora de la mañana se hicieron maniobras de espeleosocorro en el valle de Sobra con expertos del Servicio de Emergencias del Gobierno de Cantabria y los espeleólogos ingleses.

Posteriormente, Begoña Gómez del Río, consejera de Inclusión Social, inauguró las obras acometidas en el centro comunitario, en compañía de Alan Ruiz, alcalde del municipio. Han sido tres proyectos que, según informó la consejera, «ayudan a promover el envejecimiento activo y la prevención y la superación del aislamiento social, en el marco del programa de lucha contra la soledad no deseada».

Alan Ruiz agradeció las actuaciones: en el Centro de Atención Primaria, un baño adaptado para que puedan acceder personas con movilidad reducida. También se ha diseñado una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida, junto con la mejora de seguridad del entorno del Ayuntamiento, donde se han colocado vallas metálicas que sustituyen a las de madera que se encontraban en mal estado, «con una subvención de alrededor de 30.000 euros».

Además, se ha actuado en el nuevo salón de usos múltiples, que es un centro social de personas mayores, «donde se ha levantado el suelo, se han hecho paredes nuevas e iluminación y un baño adaptado y un despacho, con una subvención de 56.000 euros».

El salón de usos múltiples lleno de público para escuchar la conferencia; comida de hermandad de vecinos de Tresviso con los espeleólogos de la Universidad de Lancaster, y Fernando Rivero, capitán del Greim de Jaca durante su intervención Pedro Álvarez

Posteriormente, se sirvieron 180 raciones de paella popular con aportación de 10 euros y Fernando Rivero, capitán del Greim de Jaca (que formó parte del Greim de Potes) ofreció una conferencia sobre medidas de prevención «y lo que se hace desde la Guardia Civil para conocer las causas de los accidentes y cómo explotamos esa información y qué datos nos salen». Además, el capitán del dio consejos sobre «cómo planificar una actividad de montaña y qué se debe de llevar en una mochila» cuando se sale al monte.

También hubo un rato para la diversión con la actuación de Mariu Torre y unos mariachis y se sirvió una espichá gratuita, que había sido donada por vecinos y por los establecimientos de la localidad. El fin de fiesta corrió a cargo de Julianín y sus teclados.

Los actos estuvieron organizados por el ayuntamiento de Tresviso, con la colaboración de la quesería de Javier Campo, el bar-restaurante El Redondal; el bar-restaurante La Taberna, quesería La Provincia 1888, y apartamentos rurales El Tío Pablo, todos ellos de la localidad lebaniega.