Cantur gastará 1,7 millones en rejuvenecer el Hotel Áliva con la aspiración de alargar la temporada La empresa pública de la Consejería de Turismo lanza la licitación de las obras, que se prolongarán nueve meses desde el inicio

Violeta Santiago Santander Martes, 14 de octubre 2025, 14:15 Comenta Compartir

La empresa pública Cantur ha sacado a licitación este martes la obra de actualización de los dos edificios que forman el Hotel Áliva, en un punto estratégico para los amantes de los Picos de Europa. Las instalaciones del refugio, como se le conoce popularmente, se habían quedado tan antiguas que este se había convertido en un comentario habitual entre huéspedes y excursionistas. Pero la Consejería de Turismo ya tiene perfilado un plan: se gastará más de 1,7 millones de euros para rejuvenecer el edificio (por dentro y por fuera) al tiempo que se le hace más sostenible. Tras la reforma, la aspiración es «alargar la temporada», que ahora se reduce a cuatro o cinco meses al año.

Según ha informado el Gobierno regional, el plazo de ejecución de los trabajos será de nueve meses desde la firma del contrato de rehabilitación. La inversión forma parte del Plan de Modernización de las instalaciones de Cantur que, en este caso, contempla renovar la envolvente de los edificios y de las estancias interiores. También se acometerán mejoras de la eficiencia energética de los edificios, con aislamientos térmicos -tanto en la cubierta como en carpinterías- y se impermeabilizarán los espacios.

Se abordarán obras en ambos edificios, así como en las instalaciones técnicas, cocinas y espacios de alojamiento, cafetería y restaurante. Se van a sustituir suelos, reparar las cubiertas y bajo cubiertas y actualizar todos los servicios: electricidad, calefacción y comunicaciones.

Además, el proyecto prevé una intervención en la terraza del restaurante con la colocación de un nuevo solado de piedra que facilite su mantenimiento y limpieza, así como una barandilla.

«Es una intervención necesaria para mejorar el servicio que se ofrece a los clientes y usuarios», ha explicado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, tras recordar que el hotel se construyó en 1930 y, hasta la fecha, los sucesivos gobiernos de Cantabria se han limitado a acometer obras de mantenimiento y adaptación.

El titular de Turismo ha recordado, asimismo, que Áliva tiene un uso estacional de junio a octubre, dadas las características climatológicas de la zona, y esta obra podría servir para, en el futuro, «alargar más la temporada».

Estas instalaciones están ubicadas en un punto privilegiado, a 3,5 kilómetros de la estación superior del teleférico de Fuente Dé y a más de 1.800 metros de altitud, lo que le convierte en un establecimiento idóneo para servir de base de rutas de montaña o para reponer fuerzas. Cuenta con 70 plazas de alojamiento (entre habitaciones dobles y familiares) así como espacios de restaurante y cafetería y, como es sabido, suele abrir en un verano un poco alargado. La Consejería de Turismo ha esperado al cierre de la instalación para anunciar el cambio que viene: el pasado domingo día 5 de octubre fue el último día de actividad de este año, prácticamente cuatro meses después de la apertura de temporada, que este 2025 tuvo lugar el 12 de junio.