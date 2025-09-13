El Día de Liébana, plato fuerte de las fiestas de la Cruz

Con las tradiciones de la comarca como eje central de las fiestas de la Cruz, que se celebran desde este viernes en la villa ... lebaniega de Potes, los festejos de la jornada de este sábado comenzaron con la celebración de un mercado tradicional en el interior del parque Jesús de Monasterio, en el que participaron hasta una quincena de puestos que ofrecieron productos típicos: artesanía, cerámica, minerales, bisutería o jabones artesanos, entre otros.

Desde la calle San Roque, se inició a las 12.30 horas un desfile protagonizado por la banda de gaitas Al Tresboliyu, acompañada por las integrantes de Liébana Tradicional, y por la Cofradía del Aguardiente de Orujo y del Vino de Liébana, que recorrieron las principales calles de la villa, con una pequeña parada frente a la residencia de la Tercera Edad. Tras una pequeña actuación, continuaron hasta el parque de Jesús de Monasterio, donde todas las participantes de Liébana Tradicional ofrecieron al público, que allí se congregó, canciones y bailes tradicionales de la comarca.

Ya en el interior del recinto ferial de La Serna, las peñas llevaron a cabo un total de 18 paellas. El premio a la mejor paella recayó en la peña Ochentera, mientras que la paella más grande fue elaborada por la peña Los Cruzifijos, que recibieron de manos de Javier Gómez, alcalde de Potes, y de Eva Cotera, teniente de alcalde, un diploma, así como dos docenas de pasteles para cada una de las peñas premiadas.

Ampliar Los más curiosos se acercaron hasta los puestos del mercado tradicional. Pedro Álvarez

Tanto el grupo de gaitas Al Tresboliyu como los miembros de la batucada Maraka animaron el ambiente festivo en las zonas de vinos de la villa.

La fiesta continuó por la tarde con la celebración de la prueba de motocross IV Super Enduro 'Villa de Potes'; la actuación de la Coral Voces Cántabras y la Coral de Liébana, en el Centro de Estudios Lebaniegos; la exhibición de baile a cargo de Esencia Latina, y el final de fiesta fue amenizado por la macrodiscoteca Titanium Show.

En la jornada de este domingo, se celebrará la fiesta de la Exaltación de la Cruz, con una misa solemne a las 12.00 horas, en la iglesia del monasterio de Santo Toribio, para a continuación seguir con los actos programados en Potes.