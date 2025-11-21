El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

De izquierda a derecha, Eloína Terán, María Luz Fuente y el alcalde, Javier Gómez. Pedro Álvarez

Eloína Terán gana el XVII concurso de Balcones Floridos 'Villa de Potes'

Las premiadas se comprometieron a seguir ornamentando sus patios y ventanas

Pedro Álvarez

Pedro Álvarez

Potes

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:50

Ya van diecisiete ediciones desde que el Ayuntamiento de Potes inició el concurso de Balcones Floridos 'Villa de Potes', que premia a los vecinos y vecinas que cada año se esmeran en adornar con flores sus balcones, ventanas y patios. Esto contribuyen a la mejora estética de una calle o un edificio y de la calidad ambiental porque se mejora la imagen general de la población.

En esta edición la ganadora del concurso ha sido Eloína Terán, que recibió un diploma y un cheque por importe de 200 euros. En segundo lugar quedó Maribel Sánchez, con diploma y un cheque de 150 euros (que excusó su ausencia en el acto de entrega). El tercer lugar fue para María Luz Fuente, cuyo cheque fue de 100 euros.

Es entre los meses de junio y agosto cuando un jurado especializado recorre las calles de la villa, para poder decidir quiénes son los merecedores de los premios. Estos fueron entregados por Javier Gómez, el alcalde, que estuvo acompañado por Eva Cotera, teniente de alcalde, en el salón de plenos del Ayuntamiento.

El regidor felicitó a las premiadas «por el esmero que mostráis cada año para que la villa esté cada vez más bonita», así que las animó «a seguir haciendo esta labor». Tanto Eloína como María Luz, agradecieron el premio y se comprometieron a seguir ornamentando en sucesivos años sus patios y balcones.

