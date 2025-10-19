El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Ribagorda. DM

«Espero empaparme al máximo de todas las bondades y el encanto que tiene Liébana»

El periodista José Ribagorda será nombrado Orujero Mayor 2025 el segundo fin de semana de noviembre en Potes

Pedro Álvarez

Pedro Álvarez

Potes

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

No conoce Liébana, pero el objetivo del periodista José Ribagorda, que será nombrado Orujero Mayor 2025 en Potes el segundo fin de semana de ... noviembre, es aprovechar su visita a Cantabria para empaparse al máximo «de todas las bondades y el encanto de esta tierra». Así lo explicó ayer el que es uno de los informadores más reconocidos de Televisión Española, que acumula además un buen número de reconocimientos grastronómicos como el que recibirá en Cantabria.

