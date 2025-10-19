«Espero empaparme al máximo de todas las bondades y el encanto que tiene Liébana»

No conoce Liébana, pero el objetivo del periodista José Ribagorda, que será nombrado Orujero Mayor 2025 en Potes el segundo fin de semana de ... noviembre, es aprovechar su visita a Cantabria para empaparse al máximo «de todas las bondades y el encanto de esta tierra». Así lo explicó ayer el que es uno de los informadores más reconocidos de Televisión Española, que acumula además un buen número de reconocimientos grastronómicos como el que recibirá en Cantabria.

Apasionado del buen comer, el periodista considera que recibir este premio supone, además de «un tremendo honor», una oportunidad única para conocer Potes, «lo que me hace mucha ilusión», ya que es, aseguró, «una asignatura que tenía pendiente desde hacía mucho tiempo». Sober la distinción que recibirá en la próxima Fiesta del Orujo, Ribagorda reconoció que se trata de una cita «con gran tradición y tremendo significado» y habló del «arraigo y la identificación con un producto que dota de tanta identidad a la comarca lebaniega», como es el orujo. Una fiesta que el homenajeado «ya conocía, porque en muchas ocasiones he informado acerca de ella en los informativos de fin de semana, que editaba y presentaba».

El reconocido periodista está indudablemente vinculado al mundo de la gastronomía, por su faceta divulgadora de este arte y su labor promocionando el producto y el buen hacer nacional, de ahí que haya sido elegido para engrosar la lista de orujeros mayores. El año pasado fue reconocido el también periodista Quico Taronjí.

Este año, la fiesta del producto de Potes se celebrará desde el 7 hasta el 9 de noviembre. Tres días en los que la villa lebaniega se llenará de música tradicional, exhibiciones de destilación en directo, degustaciones, pasacalles y folclore, entre otras muchas actividades. El orujo volverá a ser el protagonista como producto autóctono de esta zona de Cantabria y este año lo será de la mano de Ribagorda, que es un referente de la gastronomía en España y, por supuesto, del periodismo.

Ribagorda será el encargado de pronunciar el pregón y encender la alquitara del Ayuntamiento de Potes, acompañando posteriormente a las autoridades en el recorrido por las diferentes casetas de los productores lebaniegos, incluida la de la Cofradía del Aguardiente de Orujo y del Vino de Liébana, que participa cada año en la fiesta grande de Potes.