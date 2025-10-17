El periodista José Ribagorda será el Orujero Mayor 2025

El alcalde de Potes, Javier Gómez, ha anunciado que José Ribagorda será el Orujero Mayor 2025 de la próxima edición de la Fiesta del Orujo, ... que tendrá lugar el fin de semana del 7 al 9 de noviembre, uno de los eventos más emblemáticos de Cantabria calificado de Interés Turístico Nacional.

Con este nombramiento, la villa lebaniega reconoce «la trayectoria profesional, la sensibilidad cultural y la pasión por la gastronomía» de uno de los periodistas más reconocidos de la televisión española, cuya labor divulgativa ha contribuido a difundir los valores de la cultura gastronómica y del territorio.

Gómez ha subrayado que la elección de José Ribagorda como Orujero Mayor 2025 «refuerza el vínculo entre gastronomía, territorio y comunicación, pilares sobre los que se sustenta esta fiesta» y ha destacado que «su pasión por la cocina, su respeto por la cultura popular y su capacidad para transmitir el valor de los productos locales lo convierten en un embajador ideal para la Fiesta del Orujo, símbolo de identidad de Liébana y de Cantabria».

José Ribagorda (Madrid, 1961) es periodista licenciado en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid, y con estudios en Ciencias Políticas por la UNED. Inició su carrera en el diario económico Cinco Días, donde publicó sus primeros artículos. Posteriormente, se incorporó a la cadena COPE en 1986, donde comenzó su trayectoria en los medios audiovisuales participando en el magazine Caliente y frío y en el informativo Primera hora. Más tarde trabajó en la Cadena Ibérica, donde ejerció como redactor y productor, y dirigió el informativo nocturno Once en Punto.

En el año 1990 se incorporó a la cadena Telecinco como redactor de informativos, siendo corresponsal político y más tarde jefe del Área de Política Nacional. En 1994 comenzó a presentar Las Noticias del Fin de Semana y, posteriormente, la edición Entre hoy y mañana. En 1997 se trasladó a Televisión Española, donde presentó y editó el Telediario 3 y las ediciones de fin de semana del Telediario. Entre 2004 y 2006 ocupó la subdirección del programa Los desayunos de TVE.

En 2006 regresó a Telecinco, donde ha sido durante casi dos décadas uno de los rostros más reconocibles de Informativos Telecinco, tanto en su edición de fin de semana como en la edición nocturna de lunes a viernes. En septiembre de 2024 presentó su último informativo, cerrando una etapa de 38 años dedicados a la comunicación.

Además de su labor periodística, ha destacado por su faceta divulgadora en el ámbito gastronómico. Fue creador y presentador del programa Cocineros sin estrella, dedicado a la gastronomía tradicional española, y autor de los libros Cocineros sin estrella (2012) y De las cosas del comer (2017). En 2013 lanzó la web del mismo nombre, donde continúa difundiendo la cultura culinaria y los productos locales. Su trabajo ha sido reconocido por la Federación Española de Hostelería por su contribución a la promoción de la gastronomía nacional.

Actualmente prepara un nuevo proyecto audiovisual centrado en la gastronomía dentro del grupo Mediaset.

Fiesta del Orujo 2025

La Fiesta del Orujo de Potes se celebrará del 7 al 9 de noviembre de 2025. Durante tres días, la villa lebaniega volverá a llenarse de música tradicional, exhibiciones de destilación en directo, degustaciones, pasacalles, folclore y actividades culturales.

José Ribagorda será el encargado de pronunciar el pregón y encender la alquitara del Ayuntamiento de Potes, acompañando posteriormente a las autoridades en el recorrido por las diferentes casetas de los productores lebaniegos, y en la de la Cofradía del Aguardiente de Orujo y del Vino de Liébana, que participan cada año en la fiesta.

Además, el domingo, día 9, se hará entrega de la Alquitara de Oro al mejor aguardiente de orujo del año, que distingue la calidad y el saber hacer de las destilerías lebaniegas.

La Fiesta del Orujo reúne cada año a miles de visitantes atraídos por la autenticidad de la comarca lebaniega, la hospitalidad de su gente y el sabor de un producto que resume siglos de historia.

Con el nombramiento de José Ribagorda como Orujero Mayor, Potes refuerza su compromiso con la tradición, la calidad y la difusión de su patrimonio cultural y gastronómico.