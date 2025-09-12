El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Resto del antiguo lago de Ándara, en el macizo oriental de los Picos de Europa. Pedro Álvarez

Pedro Farias Arquer

Geólogo de la Universidad de Oviedo
«Nada garantiza que se pueda recuperar el lago de Ándara como era originalmente»

Potes acogió este jueves una charla sobre la investigación previa a la posible restauración de este espacio del Parque de Picos de Europa

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Santander

Jueves, 11 de septiembre 2025

El lago de Ándara como tal desapareció a principios del siglo pasado. Una galería minera pinchó esta burbuja de agua y se llevó por delante ... el tercer lago en importancia del ahora Parque Nacional de Picos de Europa. Su posible recuperación ha sido un debate que, como le sucede al río Guadiana, aparece y desaparece del debate político desde hace varias décadas. El profesor y doctor de la Universidad de Oviedo Pedro Farias Arquer, que lideró al equipo de geólogos que radiografió los motivos de la desecación en 2010, analizó en el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes la situación actual apoyándose en unos estudios previos a la posible restauración del lago.

