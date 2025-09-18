El Grupo de Acción Local Liébana participará en 'Naturcyl 2025' Esta feria de ecoturismo y naturaleza se celebra este fin de semana en la Granja de San Ildefonso en Segovia

Pedro Álvarez Potes Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:47 | Actualizado 12:02h. Comenta Compartir

El Grupo de Acción Local Liébana participará, con un stand institucional, en la VIII Edición de la Feria de Ecoturismo y Naturaleza de Castilla y León 'Naturcyl 2025', que se celebrará desde este viernes día 19 al domingo 21 en La Granja de San Ildefonso, Segovia. Este evento es uno de los foros más importantes a nivel nacional para la promoción del ecoturismo, y en su última edición logró atraer a más de 8.500 visitantes.

La feria tiene como objetivo promover los múltiples destinos, ideas e iniciativas relacionadas con el medio natural y rural, fomentando el ecoturismo y la sostenibilidad ambiental. Además, busca facilitar el intercambio comercial y de negocios entre los sectores profesionales vinculados al turismo de naturaleza.

El programa de incluye una numerosas actividades, como conferencias, charlas de expertos, exposiciones, talleres temáticos para todas las edades, jornadas técnicas, ecoturismo gastronómico, rutas guiadas a pie y a caballo, paseos en globo, exposiciones de artesanía, actividades de astroturismo con planetario en pantalla 360, ecoturismo inclusivo, audiciones, cine documental y muchas actividades para los más pequeños.

Dentro del espacio dedicado a propuestas innovadoras en ecoturismo, el Grupo de Acción Local Liébana, que desde hace años lidera iniciativas en turismo sostenible, diversificación económica y apoyo a las empresas del sector, presentará la ponencia 'Liébana, Picos de Europa, Conecta Sensaciones en Red Natura 2000'. En esta intervención, se mostrará cómo la identidad rural puede convertirse en un motor de futuro gracias al Programa LEADER, demostrando que el desarrollo rural puede ir de la mano de la conservación del patrimonio natural. Además, se expondrá cómo Liébana ha logrado convertirse en un modelo de equilibrio entre sostenibilidad y dinamismo territorial, llegando a ser reconocida como Comarca de Excelencia Gastronómica y uno de los 51 Destinos de Ecoturismo en España.

Con esta actuación el Grupo de Acción Local Liébana continúa ejecutando su Estrategia de Desarrollo Local Participativo a través del Programa Leader Cantabria 2023-2027, que cuenta con la financiación de fondos FEADER de la Unión Europea; del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, y de los ayuntamientos de la comarca.