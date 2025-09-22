El hórreo de Avellanedo se convierte en emblema de identidad del valle de Pesaguero

La localidad de Avellanedo, en el municipio de Pesaguero, vivió el domingo el acto de inauguración de la rehabilitación del hórreo de la localidad, dentro ... del programa de las VI Jornadas Internacionales de la cultura de los graneros elevados tradicionales, que se celebró durante todo el fin de semana en la comarca lebaniega.

El hórreo de Avellanedo, que se encontraba muy deteriorado, es del siglo XVII y es el último original del estilo montañés. Fue rehabilitado en Asturias en el taller del maestro horrero Julio Zapico, después de ser desmontado, realizándose una completa rehabilitación.

El acto de inauguración contó con la presencia de Eva Guillermina Fernández, directora general de Cultura y Patrimonio Histórico de Cantabria; Pablo León, director general de Cultura y Patrimonio del Principado de Asturias; Enrique Sabarís, alcalde de Pesaguero; Javier Gómez, alcalde de Potes; Pilar Gómez Bahamonde, directora de la Fundación Camino Lebaniego; concejales; copropietarios del hórreo -Jaime y Julián Cicero-; vecinos y participantes en las jornadas.

Por la mañana, antes de acudir a Avellanedo, se disfrutó de una visita guiada dentro de las jornadas, conociendo los hórreos de Espinama y Areños, en Camaleño.

Junto al hórreo de Avellanedo, el alcalde de Pesaguero, Enrique Sabarís, fue el primero en tomar la palabra, dando las gracias a todos por su presencia y recordando que «fueron Julián y Jaime, los copropietarios del hórreo, los que acudieron hace años a nosotros para ver la forma de hacer entrega del hórreo al Ayuntamiento, porque ellos no podían acometer las reformas que se necesitaban para poder conservarlo. Tanto Eva Guillermina Fernández como Pilar Gómez fueron conscientes de la importancia de conservar este patrimonio y hoy es una realidad ver el hórreo reformado gracias a su importante ayuda».

A continuación, Pilar García Bahamonde, después de expresar su agradecimiento «al ayuntamiento de Pesaguero y a su alcalde, por la ilusión con la que han impulsado este proyecto, que hoy se convierte en una realidad compartida», se dirigió a los propietarios del hórreo, Jaime y Julián, resaltando que «con su ejemplo y generosidad han hecho posible que esta joya del siglo XVII pase a ser patrimonio municipal. Su gesto es un ejemplo de compromiso con la memoria colectiva y con el futuro de Avellanedo».

Seguidamente, junto con el alcalde del municipio, hizo entrega a cada uno de los dos hermanos de una maqueta en relieve del hórreo, «como símbolo de reconocimiento y gratitud».

Sello conmemorativo con la figura del hórreo

Gómez Bahamonde felicitó también a los integrantes del grupo Tentemozos, presentes en el acto, «que nos mostrarán cómo trabajan y transmiten el valor de los hórreos»; y a los vecinos de Avellanedo «porque tener en el pueblo un hórreo como este es un privilegio, pero sobre todo es fruto del cuidado y la responsabilidad con que lo han sabido conservar. A partir de ahora confiamos en que este hórreo no solo sea motivo de orgullo para ustedes, sino también un recurso que atraiga visitantes, que dé vida al pueblo y que permita a muchas familias descubrir no solo la arquitectura tradicional, sino también la belleza de este lugar y de sus gentes».

Recordó que «ayer todos juntos supimos también a través de sus dueños que el hórreo de Avellanedo prestó servicio de hospitalidad a los caminantes y peregrinos a Santo Toribio hace siglos, y que su propia abuela así lo hacía» y concluyó diciendo que «la Fundación Camino Lebaniego ha creado un sello conmemorativo, en el que el hórreo de Avellanedo se convierte en el emblema de identidad del valle de Pesaguero. A partir de hoy, los peregrinos que recorran el Camino Lebaniego Castellano podrán llevar este sello en sus credenciales, como recuerdo de su paso por aquí y como testimonio de un patrimonio que nos define y nos une».

Eva Guillermina Fernández fue la encargada a continuación de hacer entrega del sello al alcalde de Pesaguero, Enrique Sabarís, quien selló credenciales del Camino Lebaniego y el programa de las jornadas realizadas, que después fue entregando a todos los vecinos y participantes en el acto.

El grupo asturiano de personas con discapacidad 'Tentemozos', compuesto por Ramón, Belén, Cristofer y Marta, fueron los encargados de enseñar por medio de láminas que forman parte de su proyecto, cómo trabajan en colegios y visitas guiadas en Asturias y transmiten con entusiasmo su amor por los hórreos.

El acto finalizó con la entrega de la llave del hórreo por parte de sus copropietarios, Julián y su hermano Jaime, al alcalde del ayuntamiento de Pesaguero, Enrique Sabarís.