Autoridades, vecinos, conferenciantes y asistentes a las jornadas internacionales, junto al hórreo del siglo XVII rehabilitado. Pedro Álvarez

El hórreo de Avellanedo se convierte en emblema de identidad del valle de Pesaguero

Ha sido rehabilitado y forma parte del patrimonio del Ayuntamiento al ser donado por sus propietarios

Pedro Álvarez

Pedro Álvarez

Potes

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:50

La localidad de Avellanedo, en el municipio de Pesaguero, vivió el domingo el acto de inauguración de la rehabilitación del hórreo de la localidad, dentro ... del programa de las VI Jornadas Internacionales de la cultura de los graneros elevados tradicionales, que se celebró durante todo el fin de semana en la comarca lebaniega.

