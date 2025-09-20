Los hórreos inician el camino para ser considerados Patrimonio de la Humanidad

Lo contó Pilar Gómez Bahamonde, directora de la Fundación Camino Lebaniego, en la apertura de la exposición 'El hórreo en los Caminos del Norte': el ... Ministerio de Cultura ha incoado un expediente, «como paso previo y necesario para conseguir que los hórreos se declaren Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco». El anuncio se hizo en el centro de visitantes del Parque Nacional de Picos de Europa, en Sotama (Tama), que acogió en la tarde del viernes la inauguración de las 'VI Jornadas Internacionales de la Cultura de los Graneros Elevados Tradicionales', que se celebran en Liébana durante todo este fin de semana.

En la resolución del Ministerio, desde la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, se incoa expediente de declaración de «los hórreos del norte de la Península Ibérica como vehículos y expresión simbólica de identidades y sentimientos de pertenencia, como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial». Asímismo, el Ministerio de Cultura señaló en el Boletín Oficial del lunes pasado que el interés «viene justificado por tratarse de un conjunto de construcciones elevadas de tradición popular que, más allá de su materialidad, actúan como depositarios y transmisores de significados culturales y sentimientos de pertenencia».

Durante su intervención, Gómez Bahamonde manifestó que «con estas actuaciones la Fundación Camino Lebaniego pretende defender el statu quo de una realidad histórica que ha marcado el desarrollo de nuestras comunidades. En el caso de Liébana, esta tradición singular del hórreo, forma parte de nuestro paisaje y jalonan nuestros caminos de peregrinación». Se mostró muy satisfecha por «la recuperación del hórreo de Avellanedo, joya del siglo XVII, restaurada de forma ejemplar, que podrán contemplar los peregrinos que realicen el Camino Lebaniego Castellano, dentro de la red de graneros elevados de todo el norte».

Por su parte, Jesús Celada, codirector de la zona cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, invitó a todos los asistentes «a conocer los hórreos en Liébana, que son maravillosos, y que son los que han forjado estos caminos culturales que atraviesan la comarca».

Carlos Coto, presidente de la Red Horrea (Red Internacional de Graneros Elevados Tradicionales), contó que «desde la Red hemos hecho los correspondientes informes para que el Ministerio de Cultura promueva que los hórreos del norte de España sean considerados una manifestación representativa de la identidad de estos pueblos y de estos territorios».

En representación de la Asociación de Amigos del Hórreo Cántabro, tsu presidente José Francisco Fernández dijo que «para nosotros es un hito esta exposición y el congreso, y ha sido un reto para Cantabria, después de dos meses duros de intenso trabajo».

Pilar Gómez Bahamonde durante su intervención; el Canasto de Baras, portugués, que se muestra en la exposición, y el alcalde de Cillorigo de Liébana, Jesús Cuevas, contemplando la maqueta del hórreo cántabro de Anievas Pedro Álvarez

En el acto de apertura estuvieron presentes los alcaldes de Cillorigo de Liébana, Pesaguero y Anievas, así como investigadores, ponentes, personal del Parque Nacional y público en general, entre los que se encontraban familiares de los arquitectos cántabros Alfonso de la Lastra y Javier González de Riancho que tanto contribuyeron con sus trabajos, dibujos y fotografías a divulgar los hórreos en Cantabria.

Caminos del Norte, Patrimonio de la Humanidad

José Francisco Fernández guió un recorrido guiado por la exposición que se muestra en una de las salas del Centro de Visitantes. Allí se pudieron contemplar las maquetas a escala de un hórreo en construcción del siglo XVII, de los hórreos de Galicia, Cantabria, Asturias o León, realizados por Javier Espina y José Francisco Fernández, así como paneles interpretativos con información sobre sus peculiaridades; una muestra de los estudios realizados por De la Lastra y González de Riancho; las diferentes partes de que se compone el hórreo; reproducciones de piezas talladas por Julio Zapico, maestro horrero; dos grandes fotografías de los hórreos de Cotillo de Anievas y de Avellanedo, y un panel indicando su recuperación, en los años 2020 y 2025, respectivamente, entre otros.

Igualmente, se muestra un Canasto de Baras que vino desde el Barral (Puente del Barça), de Portugal, elaborado expresamente para la exposición.

La jornada concluyó con una ponencia sobre 'Los hórreos y las peregrinaciones. Los Caminos Lebaniegos y el Camino de Santiago', impartida por Carlos Regueira, profesor e investigador, autor del Atlas del Hórreo en Galicia, y por Anselmo Reguera, de la asociación de Amigos de los Hórreos Leoneses, y presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en León.

En la jornada de hoy, sábado, se impartirán cinco ponencias, en sesiones de mañana y tarde, así como conclusiones de las mismas y mesa redonda, con relatos de vida relacionados con los hórreos, que tendrán lugar en el Centro de Estudios Lebaniegos de la villa de Potes.