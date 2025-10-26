El Hotel Áliva cerró la temporada con un 25% menos de huéspedes La instalación de alta montaña recibió a más de 5.000 personas en 2024, cifra que cayó hasta las 3.789: la ocupación se resintió sobre todo en agosto

El Hotel Áliva de los Picos de Europa cerró la temporada de este año con un 25% menos de huéspedes, si bien en 2025 estuvo abierto cinco semanas menos que el año precedente, cuando la instalación abrió la tercera semana de mayo y prolongó la estación hasta mediados de octubre mientras que este año permaneció activo unos 35 días menos.

De esta forma, mientras en 2024 el hotel gestionado por la empresa pública Cantur recibió un total de 5.072 clientes (y vendió 2.048 habitaciones), este ejercicio el balance ha sido más flojo: se ocuparon 1.434 habitaciones y se dio servicio a un total de 3.789 personas. En la comparativa anual, 1.283 clientes menos, según los datos oficiales.

Es reseñable, además, que en los cuatro meses en que el hotel de alta montaña tiene más tirón (junio, julio, agosto y septiembre) en ninguno se alcanzaron este verano las cifras de ocupación del año precedente. En junio, la diferencia fue de 200 personas menos y, en julio, de un centenar. Aunque la caída más llamativa se apuntó en agosto. Este mes de 2024, Áliva recibió 1.545 clientes frente a los 1.096 que pernoctaron en 2025. Finalmente, el pasado septiembre también fue peor en la cuenta de resultados: 331 personas menos que el año anterior se quedaron a dormir en el lugar.

Con el objeto, en parte, de poder abrir más semanas al año (si bien por el momento no ha especificado cuántas), el Gobierno regional anunció hace escasas fechas una remodelación integral de los dos edificios que forman el hotel, en el que no se acomete una reforma a fondo desde su construcción en 1930. Las instalaciones están próximas a cumplir un siglo de vida y, en todo este tiempo, los sucesivos Ejecutivos se han limitado a abordar obras de adaptación y mantenimiento.

El Gobierno de Cantabria ha lanzado la licitación de una gran obra de acondicionamiento del alojamiento por 1,7 millones de euros

Hay que tener en cuenta que el hotel está ubicado a 1.800 metros de altitud, en pleno corazón del Macizo Central de los Picos de Europa y no es fácil acceder a él, por lo que siempre se le ha considerado un albergue para el buen tiempo.

Pero en la actualidad, gran parte del alojamiento se ha quedado antiguo, lo que ha llevado a la Consejería de Turismo, de la que depende Cantur, a lanzar la licitación de una gran obra de acondicionamiento en el que se van a gastar 1,7 millones de euros. La idea es renovar la envolvente de los edificios (porque es una instalación sometida a temperaturas extremas la mayor parte del año) y de las estancias interiores.

También se acometerán mejoras de la eficiencia energética de los edificios, con aislamientos térmicos -tanto en la cubierta como en carpinterías- y se impermeabilizarán los espacios. Además se renovarán los sistemas eléctricos, de comunicaciones y de calefacción.