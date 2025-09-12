El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La presentación de las peñas será uno de los actos centrales del inicio de las Fiestas de la Cruz Pedro Álvarez

Hoy comienzan las fiestas de la Cruz de Potes

Se presentarán las peñas en el recinto de La Serna

Pedro Álvarez

Pedro Álvarez

Potes

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:36

Las fiestas de La Cruz de la villa de Potes, declaradas de Interés Turístico Regional, se inician hoy, viernes, con un variado programa de festejos donde no faltará la presencia de las peñas y donde se podrá disfrutar de música, conciertos, motocross, bolos y fútbol-sala, talleres y juegos para los más pequeños y para disfrutar en familia, concursos, exhibiciones, fuegos artificiales y el día de la Exaltación de la Cruz, misa solemne en el monasterio de Santo Toribio

La jornada festiva se iniciará a las 18.00 horas en el polideportivo municipal, donde se disputará la final del torneo de fútbol-sala.

Será a las 20.00 horas, en el recinto de La Serna, donde se procederá a la apertura de las casetas de la fiesta, así como a la presentación de las peñas, con sorteos y regalos. A las 21.00 horas, el grupo Gran Reserva comenzará a amenizar con sus canciones de los años 80 una noche que continuará a partir de las 23.30 horas, con la verbena amenizada con la macrodiscoteca New Projet.

