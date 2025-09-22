El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El sacerdote rumano Marcel Lucaci posa en la Plaza de Atarazanas de Santander, frente a la Catedral. Roberto Ruiz

Marcel, el teleoperador de Dios

El cura de Potes fue llamado a ejercer el sacerdocio en Cantabria cuando trabajaba en un call center de su país

Nacho González Ucelay

Santander

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:24

El día que Dios le cogió el teléfono estaba trabajando en un call center de Vodafone. La gracia divina, tiene que ser. Porque podía haberle ... contestado a cualquiera de las llamadas que le hizo en otros momentos. Cuando llevaba correspondencia, cuando repartía publicidad, cuando ensacaba patatas fritas... Cuando hacía todas esas cosas que la gente tiene que hacer hasta alcanzar lo que quiere hacer. Pero, claro, eso no sería original. Mejor responderle estando allí, en un centro de atención de llamadas telefónicas comerciales, donde le tuvo cuatro largos años vendiendo líneas como un poseso antes de autorizar su ordenación sacerdotal.

