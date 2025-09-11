50 personas participan en un taller sobre primeros auxilios en Potes Se dieron a conocer nociones básicas y necesarias para saber actuar ante diferentes situaciones

Pedro Álvarez Potes Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:32 Comenta Compartir

Un taller de primeros auxilios organizado por Cruz Roja de Liébana y Peñarrubia, y que tuvo lugar en el espacio que utiliza la asociación de la Tercera Edad de Liébana, en la antigua Casa Sindical, ha congregado a numerosos lebaniegos interesados en la materia.

La encargada de impartir el taller fue Tamara Alonso, enfermera y voluntaria de Cruz Roja de Liébana y Peñarrubia, ante 50 personas de diferentes localidades de la comarca, interesadas por tener conocimientos de cómo actuar ante diferentes situaciones de emergencia.

La primera parte del taller se centró en cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria, con explicación de la posición lateral de seguridad, para los casos en que la persona esté consciente y respire con normalidad, y si no respira saber cómo realizar la reanimación cardiopulmonar, tanto en adultos, como en bebés y niños hasta 8 años.

Posteriormente, se explicó cómo realizar la maniobra de Heimlich en casos de atragantamientos, tanto en adultos, bebés y niños, como en mujeres embarazadas hasta 20 semanas o personas obesas, y cómo actuar con ayuda de una silla en el caso de encontrarse una persona sola.

A continuación, se centró en la detección precoz de los ictus, hablando de los dos tipos, hemorrágico e isquémico, así como de los síntomas que presenta una persona en esta situación, como aparición brusca de dolor de cabeza, pérdida brusca de fuerza en brazo, piernas o ambos, o la aparición brusca de problemas al hablar o entender.

Asistentes al taller, realización de la maniobra de Heimlich con una voluntaria, y Tamara Alonso enseñando a colocar los parches del desfibrilador Pedro Álvarez

Finalmente, enseñó la utilización de uso del DEA (desfibrilador externo semiautomático) tanto en adultos como en niños, en el caso de que no se encuentre en ese momento la persona autorizada y preparada para su utilización, y previa llamada al 061.

Todas las actividades realizadas se hicieron con ayuda de varios maniquíes de entrenamiento para las situaciones planteadas, contando con la participación muy activa de las personas asistentes al taller, que mostraron su agradecimiento a Tamara Alonso por la sencillez de sus explicaciones acompañadas de imágenes en pantalla, así como de los ejercicios prácticos realizados que mostraron que con básicos conocimientos de primeros auxilios se pueden salvar muchas vidas, sobre todo en entornos rurales como es el caso de Liébana, donde las localidades están tan alejadas del centro de salud y una intervención rápida es vital.

Además de las personas que asistieron al taller, también se contó con la presencia de Trinidad Besoy, vicepresidenta de Cruz Roja de Liébana y Peñarrubia y de varios voluntarios de la institución en la comarca.