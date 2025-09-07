El pintor vizcaíno José Reyes gana el XIV concurso de pintura rápida Villa de Potes y Liébana El lema de esta edición fue 'Liébana, Escenario del Camino Lebaniego'

Pedro Álvarez Potes Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:03

El entorno del valle de Camaleño y el macizo Oriental del Parque Nacional de Picos de Europa, cubierto por las nubes en sus cumbres, fue el tema del cuadro con el que el pintor vizcaíno José Reyes, consiguió este sábado el primer premio de la décimo cuarta edición del concurso de pintura rápida Villa de Potes y Liébana. En esta ocasión, y con el lema 'Liébana, Escenario del Camino Lebaniego', han participado 21 pintores de Cantabria, Asturias, Segovia, Vizcaya, o Madrid, entre otros.

Desde primera hora de la mañana, los pintores participantes buscaron el rincón para realizar su cuadro, en un día en el que el fuerte calor y las rachas de viento fueron protagonistas. Las calles y rincones de la villa de Potes, principalmente de su casco antiguo y del paseo del río, así como localidades y entorno de Mogrovejo, Tanarrio, Ojedo o Pendes, fueron algunos de los principales temas elegidos por los pintores.

Después de la deliberación del jurado, y con todas las obras expuestas en el interior del Centro de Estudios Lebaniegos, se decidió otorgar el primer premio a José Reyes, residente en Leioa (Vizcaya) que recibió un vale por importe de 2.000 euros, medalla de la Asociación Española de Pintores y Escultores y diploma. El segundo premio lo logró la pintora china, Miau Du, nacida en Pekín (1.400 euros, y diploma) por un cuadro desde Ojedo del entorno del valle de Cillorigo de Liébana. En tercer lugar quedó Beni Rodríguez, de Gijón, con un premio de 1.000 euros y diploma, por un cuadro de la localidad de Mogrovejo (Camaleño). Los tres pintores recibieron también una botella de Orujos Mariano Camacho.

El cuarto premio lo consiguió el castreño Alipio Ruano (700 euros), por un cuadro del entorno del barrio del Sol, de Potes; el quinto, el coruñés Juan Carlos Triñanes (600 euros) por un cuadro de la Plazuela del Llano, de Potes, y el sexto, el vallisoletano Óscar Herrán (500 euros) por un óleo del puente de la Cárcel y la unión de los ríos Quiviesa y Deva, en Potes.

La séptima posición fue para el gijonés Diego Fernández Columer (500 euros), por un paisaje del río y su entorno; el octavo premio para el segoviano Alberto David Fernández (500 euros), por un cuadro de un detalle artístico de la iglesia románica de Piasca, y, finalmente, el noveno premio lo consiguió el ferrolano Andrés Gabarres (500 euros), por un paisaje con ovejas en el municipio de Cillorigo de Liébana. Los clasificados del tercero al noveno premio también recibieron el correspondiente diploma.

La entrega de premios se celebró en el Centro de Estudios Lebaniegos, de Potes, y en ella participaron Javier Gómez y Enrique Sabarís, alcaldes de Potes y de Pesaguero, respectivamente; Luís Sánchez y José María Cuevas, concejales del ayuntamiento de Cillorigo de Liébana, así como José Mier, en nombre de la Asociación de la Santa Cruz; Lucía Viaña, en representación de la sucursal de La Caixa, en Potes, y Joaquín Besoy, comisario del jurado y pintor. Además de Besoy, el jurado estuvo formado por Antonio Moro, artista multidisciplinar; Michel Valdés, director del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, e Ignacio Rubio, pintor.

Autoridades, patrocinadores y pintores premiados; el pintor Beni Rodríguez, recibiendo el premio de Luís Sánchez, teniente de alcalde de Cillorigo de Liébana, y Óscar Herrán pintando su obra en el paseo del río en Potes Pedro Álvarez

Eva Cotera, teniente alcalde del Ayuntamiento de Potes, agradeció «a todos los patrocinadores, colaboradores y jurado, su esfuerzo para hacer posible ya desde hace catorce años este concurso nacional de pintura rápida « e igualmente «a todos los pintores participantes por hacernos disfrutar de vuestras miradas tan particulares y diferentes, para plasmar en vuestras obras el escenario del Camino Lebaniego que era el lema de este año».

El portavoz del jurado, Antonio Moro, valoró «un concurso que cada año está cobrando mayor importancia entre los realizados de pintura rápida a nivel nacional» y reconoció que «este año el nivel de los cuadros realizados es muy alto, con técnicas y estilos variados, todo ello realizado en un paraje incomparable como es el valle de Liébana».

El concurso estuvo organizado por el Ayuntamiento de Potes y contó con la patrocinio de la Fundación Camino Lebaniego; los ayuntamientos de Cabezón de Liébana, Camaleño, Cillorigo de Liébana, Pesaguero y Vega de Liébana; la Asociación de la Santa Cruz, la Asociación Española de Pintores y Escultores, Liébana Conecta Sensaciones, La Caixa, Orujos Mariano Camacho, Casa Cayo, Centro de Estudios Lebaniegos y El Cenador del Capitán.