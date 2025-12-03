El PSOE reclama al PP la reapertura del matadero de Liébana y Peñarrubia Los socialistas proponen varias iniciativas parlamentarias sobre la reapertura de la instalación, incluída la creación de un sello de identidad para la carne de la zona

Pedro Álvarez Potes Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:56

El PSOE ha desempolvado del cajón del olvido el viejo caso del destartalado matadero de Liébana, que lleva sin actividad casi tres lustros. Lo ha hecho, tras una visita de su secretario general del PSOE, Pedro Casares, a la zona, acompañado por representantes locales del partido. Tras conocer in situ las destartaladas instalaciones inauguradas en 2010, el líder socialista ha anunciado una batería de iniciativas parlamentarias para exigir al Gobierno del PP que «explique cuáles son sus planes para el matadero de Tama, que tantas veces reivindicaron su apertura, y ahora que gobiernan desde hace dos años no han hecho nada».

Para Casares, «es un sinsentido que los ganaderos de Liébana tengan que desplazarse fuera de la comarca para poder comercializar la carne y productos derivados de los animales que producen aquí», por lo que ha defendido que la apertura del matadero de Liébana- Peñarrubia, en Tama, y la localización de terrenos cerca, para poder disponer de un cebadero industrial con el fin de crear un sello de identidad a la carne de Liébana.

Las instalaciones

Casares ha afirmado que estas instalaciones, «inauguradas en 2010, con más de 1.500 metros cuadrados, para las que se realizó una inversión de 3,5 millones de euros», son «fundamentales» para la custodia y sacrificio de ganado vacuno, equino, porcino, ovino y caprino, así como el almacenamiento y distribución de sus carnes. «Es urgente-manifestó- poner en marcha la reapertura de esta instalación, con nuevas funciones como una sala de despiece tantas veces reivindicada, que complemente el uso como matadero, y sirva de impulso a la actividad ganadera en la comarca».

Para el líder del PSOE de Cantabria, «sólo estamos pidiendo lo mismo que pedimos en el Debate de Orientación Política el pasado 27 de junio, en una de nuestras propuestas de resolución aprobadas por la mayoría parlamentaria».

Estas declaraciones las ha realizado durante una visita a la comarca de Liébana, junto al secretario general del PSOE comarcal, alcalde de Peñarrubia y senador, Secundino Caso, y el secretario de Medio Rural de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Julio Cires.

Durante la visita a Liébana, en la que Casares ha mantenido un encuentro con la militancia en Potes se visitó la explotación ganadera de Jorge Lamadrid, en Cahecho; y la orujera El Coterón, en Argüebanes.