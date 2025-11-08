Ribagorda, el Orujero Mayor que destila orujo en casa: «Nunca falta en nuestras sobremesas»

La Fiesta del Orujo 2025 ha arrancado este sábado en Potes con un comienzo de esos que dejan buen sabor desde primera hora. El periodista ... José Ribagorda, elegido este año como Orujero Mayor, ha sorprendido a muchos nada más tomar la palabra: además de ser amante del orujo, lo elabora él mismo en casa. «Soy orujero desde hace años, porque hago orujo en casa. No os lo podéis creer, pero lo hago yo, y nunca falta en nuestras sobremesas, que se hacen eternas con los amigos y en las que sale lo mejor de las personas», ha contado entre sonrisas tras recibir la capa, la medalla y la boina que lo distinguen.

El acto de recepción ha tenido lugar en el Centro de Estudios Lebaniegos, donde Ribagorda ha sido recibido con aplausos y los cánticos del Coro Ronda Salines de Cabezón de la Sal, que han amenizado ese ambiente tan propio de la fiesta. Le han acompañado su mujer, Loles, y su hija, Alexia, y también han estado presentes el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad; el consejero de Fomento, Roberto Media; la directora de la Fundación Camino Lebaniego, Pilar Gómez Bahamonde; y el alcalde de Potes, Javier Gómez. También han asistido varias cofradías gastronómicas de Cantabria, Asturias y otras regiones que han puesto el toque de color y solemnidad a la mañana.

El alcalde ha recordado que esta celebración se construye desde la cercanía: «Somos la pequeña familia de la Fiesta del Orujo, pero con un corazón enorme, y queremos que José y su familia se sientan lebaniegos desde hoy». El consejero de Turismo también ha querido dejar claro el peso del nombramiento. Ha hablado de tradición, de raíces y de lo que significa este producto para la comarca: «El Orujo de Liébana es más que un aguardiente: es historia, cultura, tradición y encuentro con amigos y familia», ha señalado, reconociendo la labor de la Cofradía en mantener vivo ese espíritu.

Emocionado por la «cálida» acogida

Ribagorda, que se ha mostrado emocionado por la acogida «tan cálida», ha reconocido que este gesto le toca de forma especial. Ha recordado que su compañero Carlos Herrera, también Orujero Mayor en su día, le confesó que era «el mayor honor» que había recibido nunca. «Hoy entiendo perfectamente lo que quiso decirme», ha admitido. En su intervención, ha querido destacar dos ideas que cree que sostienen esta fiesta: la memoria y el territorio. «Para mí, el orujo no es solo un licor: es memoria, territorio y una forma de socializar. La autenticidad es el camino hacia la excelencia, y aquí veo mucha autenticidad y muchísima excelencia humana y profesional», ha expresado. También ha defendido la importancia de mantener la elaboración artesana y el arraigo al lugar: «Este producto tan singular os dota de identidad, os distingue y es un motor para la hostelería y para el sector primario de Liébana».

Ampliar Paseo por las calles de Potes junto a las autoridades. De izquierda a derecha, el alcalde de Potes, Javier Gómez; el consejero de Fomento, Roberto Media; el periodista y Orujero Mayor, José Ribagorda; la directora de la Fundación Camino Lebaniego, Pilar Gómez Bahamonde; y el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad.

Tras la recepción, autoridades, cofradías y el Orujero Mayor han salido en un pequeño desfile rumbo a la Torre del Infantado, donde la Peña de la Fiesta del Orujo le ha entregado a Ribagorda una camiseta como recuerdo de esta jornada. Ya dentro, la directora de la Fundación Camino Lebaniego le ha explicado la interpretación del paisaje desde lo alto de la torre, una imagen que completa el sentido del territorio del que acababa de hablar.

La fiesta continua esta tarde por las calles de Potes, con el desfile hasta la Plaza de la Serna y la proclamación oficial del Orujero Mayor, antes de que se abran las casetas para la degustación. El folclore, la cata comentada y la música prometen mantener vivo el ambiente hasta bien entrada la noche.