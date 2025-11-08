El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

De izquierda a derecha: el alcalde de Potes, Javier Gómez; el consejero de Fomento, Roberto Media; el periodista y Orujero Mayor, José Ribagorda; y el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad.

De izquierda a derecha: el alcalde de Potes, Javier Gómez; el consejero de Fomento, Roberto Media; el periodista y Orujero Mayor, José Ribagorda; y el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad. Juanjo Santamaría

Ribagorda, el Orujero Mayor que destila orujo en casa: «Nunca falta en nuestras sobremesas»

El periodista ha iniciado la jornada en Potes con una emotiva recepción en el Centro de Estudios Lebaniegos arropado por autoridades, cofradías y vecinos

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Sábado, 8 de noviembre 2025, 15:03

La Fiesta del Orujo 2025 ha arrancado este sábado en Potes con un comienzo de esos que dejan buen sabor desde primera hora. El periodista ... José Ribagorda, elegido este año como Orujero Mayor, ha sorprendido a muchos nada más tomar la palabra: además de ser amante del orujo, lo elabora él mismo en casa. «Soy orujero desde hace años, porque hago orujo en casa. No os lo podéis creer, pero lo hago yo, y nunca falta en nuestras sobremesas, que se hacen eternas con los amigos y en las que sale lo mejor de las personas», ha contado entre sonrisas tras recibir la capa, la medalla y la boina que lo distinguen.

