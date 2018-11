Roberto Leal: «Siento mucha afinidad con los cántabros» Roberto Leal junto a su chihuahua Pepa, que también ha venido a Potes . / Miguél A. Merinero/Tesa El presentador de 'Operación Triunfo', Roberto Leal, que este sábado será nombrado en Potes Orujero Mayor 2018, vive su mejor momento, pues a su reciente paternidad suma varios premios profesionales ELENA TRESGALLO Potes Sábado, 10 noviembre 2018, 08:09

2018 es el año de Roberto Leal, el joven periodista andaluz de 38 años y que se dio a conocer con el programa 'España Directo' lo ha ganado prácticamente todo, menos el título de padre que ya estrenó orgulloso en 2017. Leal no sólo ha sido proclamado mejor presentador por la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión, sino que también se ha llevado hace poco la Antena de Oro que otorga la Federación de Radios y Televisiones. Espontáneo y muy cercano, su particular forma de comunicar y de presentar las dos últimas ediciones de 'Operación Triunfo' (OT) le han posicionado como el mejor comunicador del momento. Este sábado estará en Potes, donde será nombrado Orujero Mayor y recibirá otro premio, su peso en orujo, 79 kilos.

- Con 'España Directo' ha viajado usted a muchos sitios, pero ¿había estado alguna vez en Liébana?

-Sí, muchas veces. De hecho no solo trabajando sino también como disfrute personal. Aquí tengo amigos.

-¿Habrá probado el orujo?

- Sí, bastante, bastante... y me gusta bastante también (risas).

-¿Cómo recibió la noticia de su nombramiento?

-Un amigo cántabro que trabajaba conmigo en 'España Directo', Tino Cueto, me llamó y, cuando me lo dijo me sorprendió mucho. Sobre todo cuando ya me informé y me di cuenta de la trascendencia que tiene. Lo recibo con mucho orgullo.

–Antes que usted pasaron por la carpa de La Serna, Vicente del Bosque, Berta Betanzos, Eduardo Noriega... ¿nervioso?

– Lo sé, lo sé... Yo creo que se trata de estar con el pueblo, volcarte con ellos. Me tengo como una persona cercana y así sois los cántabros. Siento que hay mucha afinidad entre andaluces y cántabros, somos muy parecidos, aunque vivamos en la otra punta. Creo que Cantabria es un lugar donde la gente vive mucho sus fiestas y espero que mañana (por hoy) sea así también.

–Ya sé que en su tierra hacen muy buenos potajes, pero ¿ha probado usted el lebaniego?

–¿El cocido lebaniego?. Sí, claro. Piense que he estado en 'España Directo' durante nueve años, cinco como reportero. Yo llegué a pesar cinco kilos más de lo que peso ahora, alguna culpa han tenido los potajes que me he comido por aquí.

–Hablando de básculas, le van a dar su peso en orujo, ¿cuánto pesa ahora, sino es indiscreción?

–Pues peso unos 79 kilos más o menos, pero hace unos ocho años pesaba casi noventa. O sea, que le hubiese salido más caro al alcalde (risas).

–Hace poco dijo adiós a 'España Directo', ¿qué ha supuesto para usted este formato?

–He dejado ahí la etapa profesional más importante de mi vida, porque aunque ahora haya sido un salto y te conozca mucha gente por 'OT', yo llevo ya muchos años en la tele y, nueve de ellos, ligados a un formato como este. A mí lo que me ha enseñado, entre otras cosas, es a vivir la emoción y lo bonito de hacer un programa en directo y, sobre todo, me ha abierto las puertas a todos los rincones de este país. Hay mucha gente que cuando llegan las vacaciones se va fuera de España y no sabe lo que se pierde. Aquí te das cuenta de que somos todos iguales, cada uno con nuestras costumbres, tradiciones y gastronomía. A todos nos gusta comer bien, vivir bien y beber bien (risas).

–¿Cómo lleva usted esta nueva edición de 'Operación Triunfo'?

–Pues curro mucho, es una de las muchas razones por las que al final decido parar en 'España Directo'. 'OT' es un programa que te exige muchísimo, son muchas emociones en vivo y requiere mucha dedicación, no sólo el día de la gala. Tienes que estar todos los días pendiente porque los chavales van trabajando y tu tienes que estar ahí. Esta edición yo la estoy viviendo con mucha ilusión y ganas. La gente la compara con la del año pasado y es lógico, pero el otro día vivimos una gala que fue espectacular, llena de emoción. De aquí a la final creo que vamos a ver grandes nombres.

–Este año además va a dar las campanadas, que casi supone pasar a la historia de la televisión. ¿Cómo se siente?

–Pues muy contento, esto si que es un regalo y espero pasar a la historia de la televisión solamente por el hecho de hacerlo junto a Anne Igartiburu, no porque me equivoque. Mi madre lo primero que me dijo cuando me lo comunicaron fue: ¡Te equivocarás, conociéndote, te equivocarás¡. Yo pensé ¡vaya tela, la confianza que me tiene!... Bromas aparte, creo que va a ser un día precioso. Ya estoy pensando como será el momento en el que me asome al balcón y vea abajo a miles de personas esperando este momento. Ahora todo el mundo me recuerda: ¡cuatro cuartos, Roberto, cuatro cuartos y doce uvas!.

–El año 2017 fue su año a nivel personal con el nacimiento de su pequeña hija Lola. ¿Es este su mejor año profesional, teniendo en cuenta que le han dado el premio Piris, la Antena de Oro...y quizás algo más, aparte del de Orujero?

–Sí, me nombraron también Embajador de Andalucía, mi tierra, que es muy importante para mí. La verdad que está siendo un año –en cuanto a premios y reconocimientos– precioso, jamás hubiera imaginado esto. Sólo ha pasado un año desde que arrancó 'OT' y, al final, he tenido la suerte de encontrarme con un formato que yo siempre quise hacer, en cuanto a que es un programa de entretenimiento a gran escala. Cuando te ofrecen un proyecto así piensas que es una cosa seria, porque como salga mal también te expones muchísimo, pero salió bien y profesionalmente éste ha sido mi año. En lo personal, como bien dice, el año pasado lo fue por mi hija Lola.

–¿Ha venido con ella?

–He venido con todos, con Lola, mi mujer Sara, mis suegros y mi perrita Pepa. ¡Hemos desembarcado en Potes como la tribu de los Brady!, bromea.