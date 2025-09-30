Víctor González vuelve a ganar el Memorial Juan Carlos Alonso en Potes Se presentó la creación de la Escuela de Bolos de Liébana

Víctor González durante uno de los birles en la bolera de La Serna

Pedro Álvarez Potes Martes, 30 de septiembre 2025, 10:08

La bolera de La Serna, rehabilitada por el ayuntamiento de Potes, acogió ayer la celebración del Memorial Juan Carlos Alonso, evento incluido en las fiestas de la Cruz que se había aplazado la semana pasada a causa de meteorología adversa.

A la final tripartita llegaron Carlos García, con 149 bolos, después de hacer dos emboques; Víctor González, que logró 144 bolos, y Óscar González, con 137. Desde la segunda tirada, Víctor se encontró muy a gusto en la bolera, destacándose de Carlos y de Óscar, y, como dato anecdótico, los tres jugadores tuvieron en la final una bola queda cada uno de ellos.

Víctor González fue el más regular, consiguiendo 134 bolos, frente a los 118 de Carlos García y los 117 de Óscar González, con un público que disfrutó mucho.

Antes de disputarse la final, Julián Vélez, acompañado de los alcaldes de Potes, Camaleño, Cillorigo de Liébana, Cabezón de Liébana y Vega de Liébana, anunció la creación de la Escuela de Bolos de Liébana, junto a los monitores responsables.

En las tiradas clasificatorias de cuartos Jaime García derribó 90 bolos; Manuel Domínguez, 103; David Penagos, 119; Jesús Salmón, 129; Marcos Sobejano, 130; Óscar González, 137; Víctor González 114 y Carlos García, 149 bolos.

Al finalizar el Memorial se entregaron los premios que consistieron en sobre y bolsa de productos de Liébana.

Jugadores, autoridades, pinadores y árbitros; presentación de la Escuela de Bolos de Liébana, y Leandro Alonso, entregando el premio del Memorial que lleva el nombre de su hermano al ganador, Víctor González Pedro Álvarez

El bolista de Peñacastillo Víctor González manifestó al concluir el Memorial sentirse muy contento «por volver a ganar de nuevo en Potes». Respecto a su participación dijo que «me he sentido bien desde un principio. Quizás a raya alta no he sumado mucho, pero he tirado muy bien desde los 18 metros, ya que creo que he hecho casi 80 bolos de atrás y eso me ha hecho pasar a la final».

Respecto a la final disputada, recordó que «tanto Óscar como yo comenzamos con una bola queda, lo que hizo que Carlos tomase ventaja, pero poco a poco la pude recortar con dos tiradas de 20 bolos que me vinieron muy bien, y la verdad es que ellos no tuvieron su mejor tarde y mantuve esa ventaja hasta el final».

Elogió «la remodelación de la bolera que ha quedado perfecta». Además, afirmó que «en esta bolera siempre hay muy buen ambiente, aplaude la gente a tope y da gusto jugar, porque los aficionados desean ver bolos». Respecto a la iniciación de la escuela de bolos en Liébana señaló que «es importante y muy necesaria. Espero que tenga su fruto en un futuro y así lograr que Liébana vuelva a tener una importante actividad bolística».