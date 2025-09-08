El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un devoto lleva en andas a la imagen de la Virgen de la Luz alrededor del santuario Pedro Álvarez

La Virgen de la Luz se celebró este lunes entre nubes grises y lluvia

Conchi Modino fue distinguida como Cofrade de Honor

Pedro Álvarez

Pedro Álvarez

Potes

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:41

Romeros y devotos de la imagen de la Virgen de la Luz, patrona de Liébana, participaron este lunes en la fiesta en su honor, celebrando ... la Natividad de Nuestra Señora, en su santuario al pie de la sierra de Peña Sagra. Ha sido una jornada con lluvia y cielos cubiertos, lo que hizo que se suspendiera el concurso de bolos y las actividades de la tarde, y la celebración religiosa tuvo que llevarse al interior de la ermita.

