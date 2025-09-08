La Virgen de la Luz se celebró este lunes entre nubes grises y lluvia

Romeros y devotos de la imagen de la Virgen de la Luz, patrona de Liébana, participaron este lunes en la fiesta en su honor, celebrando ... la Natividad de Nuestra Señora, en su santuario al pie de la sierra de Peña Sagra. Ha sido una jornada con lluvia y cielos cubiertos, lo que hizo que se suspendiera el concurso de bolos y las actividades de la tarde, y la celebración religiosa tuvo que llevarse al interior de la ermita.

Desde primera hora de la mañana, la pista que comunica la localidad de Luriezo con el santuario fue la más frecuentada por los vehículos todoterreno, mientras muchas personas optaron, como antaño, por llegar andando hasta la ermita.

A las 13.00 horas se inició la misa solemne que fue oficiada en el interior de la ermita por Elías Hoyal, párroco del santuario y arcipreste de Liébana, que concelebró con el sacerdote Marcelo Lucaci. La Virgen de la Luz se ubicó en el centro del altar, con un precioso manto bordado en azul y oro, que como explicó Elías Hoyal, «es un regalo que he hecho a la Virgen de la Luz con motivo de mis bodas de plata como sacerdote, que las celebro este año, para que me siga cuidando como lo ha hecho siempre».

En la homilía, Hoyal, hizo hincapié en que «este año estamos celebrando en toda la iglesia un jubileo muy especial como es el de la esperanza. Este mundo en el que vivimos está muy necesitado de esperanza y nosotros los cristianos somos los encargados de ser durante toda nuestra vida de sembradores de esperanza, con palabras y gestos sencillos, con una caricia, con un beso, con un abrazo o con una sonrisa, para llevar esa esperanza a todos los lugares donde se desarrolla nuestra vida y esto también nos lo enseña la Virgen María a la que honramos hoy en este santuario».

Como en anteriores ocasiones, fue el grupo Caná el encargado de participar con sus canciones en la ceremonia religiosa.

Concluida la ceremonia religiosa, Conchi Modino, vecina de Cambarco, recibió la placa de cofrade de honor, que fue entregada por Noemí Briz, presidenta de la Hermandad de la Virgen de la Luz, concedida el día 1 de mayo en la asamblea extraordinaria celebrada en la iglesia parroquial de Aniezo. El pasado año recibió la distinción Socorro Velarde, natural de Somaniezo.

Conchi, emocionada, dio las gracias por la concesión de la distinción y pidió a los devotos «que os animéis a ser cofrades y a cooperar con la imagen de la Virgen de la Luz».

A continuación, la imagen de La Santuca fue trasladada en andas procesionales por los devotos alrededor del santuario, y posteriormente fue introducida en la ermita, donde se dio a besar la medalla de la Virgen.

La fiesta contó con la asistencia de Luis Ángel Agüeros, consejero de Economía; del diputado regional Alfonso Gutiérrez, así como de Jesús Fuente y Vicente Gómez, alcaldes de Cabezón de Liébana y de Polaciones, entre otras autoridades.

Después de la comida, aunque muchas familias por el mal tiempo regresaron a sus hogares, a las 16.30 horas se rezó el rosario en la ermita.

Esta noche, en Somaniezo, habrá un picoteo para los asistentes, actuará el grupo 'Güeyos' y la fiesta concluirá con una verbena que estará amenizada por el dúo 'Sal y Pimienta'.