El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así se encuentra el pantalán levantado en el puerto de Comillas. Javier Rosendo

Un accidente el pasado lunes en el puerto de Comillas levanta un pantalán

El impacto de un barco sobre la zódiac de Cruz Roja habría desembocado en el movimiento de un brazo de la estructura

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:04

El impacto de una embarcación controlada por el expresidente de la Cofradía de Pescadores de Comillas, Luis Moro, sobre una zódiac de la Cruz Roja ... habría desembocado el pasado lunes en el levantamiento de un brazo de un pantalán en el puerto de Comillas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Santoña llora la muerte de un vecino «querido por todos» y «apasionado» del Carnaval
  2. 2

    Fallece un vecino de Los Corrales de 79 años tras salirse de la vía y chocar contra una edificación en Suances
  3. 3

    El Seve Ballesteros mantiene 16 destinos en la temporada de invierno, pero con menos vuelos
  4. 4

    Una «vida plena» a partir de los 65 años
  5. 5 Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno, en un accidente de moto en Meruelo
  6. 6

    Manos a la obra en Santander
  7. 7

    Peñas y Gradona protestan por las nuevas restricciones
  8. 8

    El hijo de la alcaldesa de Bezana, libre tras comparecer ante el juez
  9. 9

    Cantabria supera los 39.500 empleados públicos tras registrar 517 funcionarios más en medio año
  10. 10

    Mboula, el talentoso futbolista virtual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un accidente el pasado lunes en el puerto de Comillas levanta un pantalán

Un accidente el pasado lunes en el puerto de Comillas levanta un pantalán