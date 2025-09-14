Un accidente el pasado lunes en el puerto de Comillas levanta un pantalán

El impacto de una embarcación controlada por el expresidente de la Cofradía de Pescadores de Comillas, Luis Moro, sobre una zódiac de la Cruz Roja ... habría desembocado el pasado lunes en el levantamiento de un brazo de un pantalán en el puerto de Comillas.

«Nosotros cuando salíamos del puerto hemos sufrido un tirón del viento y hemos tenido un pequeño impacto con una zódiac que se encontraba atracada en un sitio que no está autorizado para atracar», ha relatado Moro. «Al golpear la embarcación, se habría soltado una boya que sirve para la flotabilidad del pantalán. No la han reparado y se ha clavado en el fondo y, al bajar la marea, el pantalán se levanta para arriba».

Moro ha asegurado que el día siguiente acudió al operario de puertos para dar parte del incidente: «No me quisieron coger los datos del seguro y me han dicho que me van a denunciar». El expresidente de la Cofradía ha detallado que «lo tendrían que haber solucionado ya, al no ser un arreglo importante». «Han pasado días y no se ha hecho nada para resolverlo, hasta el martes ya nada», ha concluido.