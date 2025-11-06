El actor Jorge Sanz será el Alubiero Mayor en la Feria de la Alubia de Casar de Periedo El próximo domingo 16 se celebrará la veinte edición de esta Fiesta de Interés Turístico Regional con cerca de 200 puestos y multitud de actividades

Lucía Alcolea Santander Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:26 | Actualizado 13:41h. Comenta Compartir

Será el fin de semana del 15 y 16 de noviembre y, en la veinte edición de la Feria de la Alubia y la Hortaliza de Casar de Periedo, se nombrará Alubiero Mayor al actor Jorge Sanz, que se une a larga lista de homenajeados en esta multitudinaria cita, entre los que cabe citar al cantautor cántabro Nando Agüeros; al también actor Antonio Resines y al chef Jesús Sánchez. De nuevo, esta Fiesta de Interés Turístico Regional se repartirá en dos jornadas. La del sábado, que suele contar con menos afluencia, y el día grande, domingo, cuando miles de personas recorren el mercado de productos agroalimentarios que ocupa, literalmente, las estrechas callejuelas de la localidad. Este año se anuncia la presencia de cerca de 200 puestos con productos que son seña de identidad de Cantabria.

Una oferta que se enmarca en un escenario que evoca los años cuarenta en el ámbito rural. Vecinos y vecinas se enfundan en ropajes de la época y representan escenas cotidianas, como la matanza del cerdo, la escuela rural o las mujeres deshojando la mazorca de maíz mantilla al hombro. También se repartirán las dos mil raciones del cocido montañés que los voluntarios de la localidad se pasan días preparando.

Los actos comenzarán en la mañana del sábado, con la apertura de la feria -con menos puestos que el domingo- a partir de las 10.00 horas. A continuación, comenzará la demostración y elaboración de ollas ferroviarias y, para abrir boca, degustación del yogur helado de La Ermita, así como una charla a cargo de Amparo Salmón en representación de la marca. Mientras, los Piteros Hermanos Barquín y la Agrupación de Piteros de Santander irán 'calentando' las calles. Por la tarde, a partir de las 16.00 horas, el exalcalde pedáneo José Luis González Conchas recibirá la Alubia de Oro de manos de sus vecinos por ser uno de los fundadores del evento que ha logrado situarse entre una de las citas más esperadas de la región.

Ya el domingo, los más madrugadores podrán disfrutar de la tradicional bajada del chon y venta de productos de la matanza. El actor Jorge Sanz entrará en escena a partir de las 12.30 horas, cuando será nombrado Alubiero Mayor frente a un multitudinario público en la plaza de la localidad. Después, todo el mundo a comer cocido montañés. Por la tarde, está previsto el reparto de té del Puerto, con orujo de orujera El Manrubio y los asistentes podrán entrar en el sorteo de cestas de productos donados por los establecimientos participantes. El día terminará con música tradicional de la mano de la banda de gaitas Garabanduya, los piteros mencionados, el grupo de danzas Virgen del Campo y el Coro Ronda Salines.