Adif demolerá el almacén junto a la estación de Cabezón

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) demolerá el edificio junto a la estación de tren de Cabezón de la Sal, un antiguo almacén de su ... propiedad que lleva años en desuso y abandonado. La construcción, de tres plantas, acusa el paso del tiempo, de manera que incluso en alguna ocasión las tejas se han desprendido de la cubierta y han caído en la vía pública. El anterior equipo de gobierno popular solicitó a Adif en agosto de 2024 –después de aprobar una moción del PSOE al respecto– que actuase sobre éste y otros inmuebles que se encontraban en la misma situación en varios apeaderos del término municipal. La cuestión volvió a salir en el último pleno, solo que en esta ocasión fue el PP quien preguntó acerca de los acuerdos con Adif al ahora equipo de gobierno del PRC y del PSOE.

Fuera como fuere, el alcalde regionalista, Víctor Manuel Reinoso, ha confirmado que Adif procederá «de forma inminente» a derribar el edificio en su totalidad. La previsión que maneja Reinoso es que se habilitará la zona como aparcamiento, ya que junto al edificio hay eso, varias plazas donde estacionar. No dependerá del Ayuntamiento en todo caso lo que se haga con el solar. «Los técnicos han estado trabajando estos días en la retirada de un cable de la compañía Viesgo y después, iniciarán la demolición del edificio», concretó el regidor.

Reinoso confirmó, por otro lado, que continúan las negociaciones para eliminar varios pasos a nivel, entre ellos el de Virgen de la Peña y el de Cabrojo. También se encuentra en esta escueta lista el paso de Calleja Redondo, ubicado en la mies de Casar de Periedo, donde han perdido la vida dos personas en los últimos años, que carece de visibilidad y cuya falta de seguridad Adif ha tratado de mitigar con varias medidas, pero la necesidad continúa siendo retirar este conflictivo cruce ferroviario. El alcalde aseguró que los proyectos para eliminar los pasos a nivel «ya han sido redactados» y que tan solo queda por cerrar la negociación con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias «para acordar cuánto ha de pagar cada Administración (local y estatal), aunque la cantidad que le corresponda al Consistorio no será muy alta», dedujo. En este caso, el Gobierno de Cantabria quedaría fuera del convenio, «ya que no afecta a carreteras autonómicas». Reinoso no concretó la cifra oficial que supondría la supresión de los puntos ferroviarios, «pero hablamos de muchos millones de euros», dijo.

Sí se cerró sin embargo, ya con el anterior regidor, el acuerdo para eliminar el paso a nivel de Ontoria y crear una pasarela elevada para peatones en su lugar. La actuación será cofinanciada entre la Consejería de Fomento y el Gobierno central. El planteamiento contempla también desviar el tráfico rodado por la variante que se proyecta construir sobre caminos de concentración parcelaria en Mimbrales.