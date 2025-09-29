El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Tractor volcado sobre unos antiguos gallineros en Barcenillas.

Tractor volcado sobre unos antiguos gallineros en Barcenillas. Javier Rosendo

Aparatoso accidente en Barcenillas al volcar un tractor sobre unos antiguos gallineros

El conductor, un joven de 21 años vecino de Selores pudo salir por su propio pie, pero estuvo «conmocionado» por el impacto

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:48

Aunque las imágenes del accidente sean «muy impactantes», no hay que lamentar daños físicos, más allá de los materiales. «Todo ha quedado en un tremendo ... susto», relatan vecinos de Barcenillas (Ruente), que este lunes por la mañana vieron cómo volcaba sobre unos antiguos gallineros un tractor que llevaba remolcada una cisterna de abono.

Aparatoso accidente en Barcenillas al volcar un tractor sobre unos antiguos gallineros