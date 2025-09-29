Aparatoso accidente en Barcenillas al volcar un tractor sobre unos antiguos gallineros

Aunque las imágenes del accidente sean «muy impactantes», no hay que lamentar daños físicos, más allá de los materiales. «Todo ha quedado en un tremendo ... susto», relatan vecinos de Barcenillas (Ruente), que este lunes por la mañana vieron cómo volcaba sobre unos antiguos gallineros un tractor que llevaba remolcada una cisterna de abono.

El conductor del vehículo es un joven de 21 años, vecino de Selores (Cabuérniga), que subía por la carretera que desemboca en el cementerio de la localidad, cuando se salió de la vía y cayó sobre estos 'trasteros' que estaban ubicados próximos a unas casas.

Ampliar Estado de los antiguos gallineros tras el accidente. Javier Rosendo

«Anteriormente eran gallineros, pero ahora se utilizaban para guardar bicicletas o herramientas de trabajo», explicaron los testigos a El Diario Montañés, quienes añadieron que el tractor «los ha destrozado por completo».

La víctima pudo salir por su propio pie del accidente y no necesitó asistencia médica, aunque estuvo «un rato conmocionado».

«Estuvimos con él y una vecina le dio un tranquilizante, porque se puso muy nervioso», comentaron las personas que le atendieron y que le vieron «asustado» tras el siniestro. Por suerte, el joven salió ileso del accidente y ya se encuentra «bien», aunque el percance de este lunes no lo olvidará pronto.