Vista aérea de Carmona en el valle de Cabuérniga. Javier Rosendo

El aparcamiento de Carmona, a falta del visto bueno de la Crotu

El espacio disuasorio acogerá 16 vehículos y se acondicionará en la entrada del pueblo por la carretera que enlaza con Puentenansa

Violeta Santiago

Violeta Santiago

Santander

Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:39

A la nueva zona de aparcamiento disuasorio de Carmona solo le queda por delante un trámite, aunque es importante: el Ayuntamiento de Cabuérniga ha elevado ... ya a la Crotu (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) el proyecto y solo queda que los expertos le den el visto bueno. La alcaldesa Rosa Fernández (PP) expresa su confianza en que el proyecto salga adelante y lo haga, además, con rapidez: «A ver si la comisión lo aprueba en su primera reunión tras el verano, porque la idea es que el acondicionamiento se pueda financiar con el primer plan de sostenibilidad turística» del que se beneficia el municipio.

