El aparcamiento de Carmona, a falta del visto bueno de la Crotu

A la nueva zona de aparcamiento disuasorio de Carmona solo le queda por delante un trámite, aunque es importante: el Ayuntamiento de Cabuérniga ha elevado ... ya a la Crotu (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) el proyecto y solo queda que los expertos le den el visto bueno. La alcaldesa Rosa Fernández (PP) expresa su confianza en que el proyecto salga adelante y lo haga, además, con rapidez: «A ver si la comisión lo aprueba en su primera reunión tras el verano, porque la idea es que el acondicionamiento se pueda financiar con el primer plan de sostenibilidad turística» del que se beneficia el municipio.

La idea, que lleva desde 2022 dando vueltas, es crear una zona en la que puedan parar 16 vehículos justo a la entrada del pueblo por la carretera autonómica CA-182, la que enlaza con Puentenansa. Allí se cuenta con una parcela pública «infrautilizada», y cuyas características la hacen «idónea» para convertirse en parking, según se lee en el proyecto. Para la alcaldesa, es fundamental evitar que los vehículos que se acercan a esta población ( que fue nombrada Bien de Interés Cultural en 1985) entren en el casco urbano.

Sobre todo, en verano, ya que en esta temporada, Carmona es uno de los núcleos de Cabuérniga que más visitantes recibe y la tendencia se ha visto favorecida tras la inclusión del pueblo en la Asociación de Pueblos más Bonitos de España

Las obras están presupuestadas en algo menos de 50.000 euros, según relata Fernández, porque el plan a desarrollar es relativamente sencillo: «Hablamos de que es poco más que un acondicionamiento de una superficie, no hay que hacer nada muy extraordinario porque el terreno es llano». El lugar sobre el que se actuará mide algo más de 800 metros. De este espacio, unos 315 se destinarán a la creación de los huecos de aparcamiento en sí.

Otros 355 se destinarán al vial interior para facilitar la circulación y, el resto, se acondicionará como zona verde, en la que también habrá una pequeña área de estancia con una mesa merendero de madera. Los puestos para aparcar se han diseñado con un tamaño estándar, si bien en un extremo se dejarán dos algo más grandes para acoger coches de mayores dimensiones.

En el proyecto se especifica que transformar este punto requerirá el uso de un pavimento ecológico de celosía de hormigón y delimitar el contorno con una barandilla de madera antideslumbramiento entre la carretera CA-182 y el aparcamiento. Las actuaciones previstas no suponen afección a la carretera CA-182 ya que el acceso al aparcamiento se hará desde un vial ya existente que permite el acceso al núcleo desde la carretera autonómica.

También el arcén que existe en la actualidad mantendrá sus características, aunque se pintará una isleta en el área para prohibir aparcar, ya que se necesitará un espacio libre para facilitar la maniobra de los vehículos que utilicen las plazas de aparcamiento situadas en la zona oeste del nuevo espacio.

Rosa Fernández aspira a que el Plan de Sostenibilidad cubra todo el coste de las obras y, para ello, tendría que tener ya en diciembre toda la documentación adelantada. Según explica, ese plan está dotado con 100.000 euros, de los que una parte ya está gastada en la construcción de una pista de 'pump trak'