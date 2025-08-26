Los asistentes a la 'rave' se van con cuentagotas: este martes quedan 63 vehículos en Roiz

Este martes por la mañana quedan unos 63 vehículos y alrededor de 120 personas en la 'rave' que se inició el pasado viernes en la ... cantera Lamadrid de Roiz (en Valdáliga), según han informado fuentes oficiales. Así que la convocatoria va perdiendo fuelle, tal como auguró la Guardia Civil este lunes, y la asistencia se está desinflando poco a poco, pero el recinto que explota la constructora Copsesa sigue ocupado y bajo control de los agentes, que están constantando que los asistentes a la fiesta electrónica ilegal se están yendo con cuentagotas del lugar.

De los 400 fiesteros que se sumaron a lo largo del viernes a la cita, a día de hoy quedan un tercio, aproximadamente, por lo que las autoridades siguen lanzando el mismo mensaje. Si ayer lunes se confiaba en que paulatinamente a lo largo del día la cita se fuera diluyendo, la esperanza este martes es idéntica y se sigue augurando un desalojo progresivo.

El alcalde de Valdáliga Lorenzo González aseguró estos días atrás que la música con la que se ha amenizado la 'rave' se podía oír, sobre todo por las noches, desde varios pueblos de alrededor. «El ruido es espantoso y aterrador y la música alcanzaba Comillas», a unos 20 kilómetros, según contó. Es la primera vez que se celebra una concentración de este estilo en Cantabria y González ha mostrado en todo momento su preocupación porque en el futuro se repitan allí este tipo de concentraciones, ya que el lugar elegido le parece una «buena ubicación». También ha agradecido el «gran dispositivo» desplegado por la Guardia Civil, que logró frenar el evento antes de que alcanzase su máxima afluencia, pero lamentó «el coste que supone para las arcas del Estado tener ahí a tanta gente custodiando toda esta situación».

El evento fue convocado por redes sociales y obtuvo la respuesta de un buen número de aficionados a estas concentraciones. Cuando se detectó la ocupación de la citada cantera, la Guardia Civil puso en marcha un operativo a las 07.00 horas del sábado para impedir que se sumaran más personas. Se estima que, gracias a este dispositivo de control, el número de vehículos que pudo acceder a la cantera sería de en torno a 120. Aunque desde el Ayuntamiento aseguran que también había jóvenes que entraban y salían del recinto, a pie y por el monte, y que acudían hasta sus caravanas, aparcadas en pueblos como Las Cuevas o Vallines.

Eso sí, a todos los conductores que han ido saliendo se les ha identificado, se les han hecho controles y a quienes han dado positivo, se les han impuesto las multas correspondientes. El resultado del despliegue de la Guardia Civil ha sido efectivo. Más de una decena de positivos por sustancias estupefacientes, algunos menos por alcohol o por no tener la documentación en regla y varios vehículos inmovilizados. Además, se les recogieron los datos a todos ellos porque la ley prevé la posibilidad de interponer sanciones que van desde los 150 euros hasta los 30.000 para los participantes. Y en el caso de los organizadores, que las fuerzas de seguridad trabajan para identificar, las sanciones pueden alcanzar los 600.000 euros.