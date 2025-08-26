El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Uno de los participantes en la 'rave', este lunes, con la Guardia Civil. Javier Rosendo

Los asistentes a la 'rave' se van con cuentagotas: este martes quedan 63 vehículos en Roiz

La Guardia Civil calcula que permanecen en el lugar unas 120 personas

Violeta Santiago
Kevin Barquín

Violeta Santiago y Kevin Barquín

Santander

Martes, 26 de agosto 2025, 10:04

Este martes por la mañana quedan unos 63 vehículos y alrededor de 120 personas en la 'rave' que se inició el pasado viernes en la ... cantera Lamadrid de Roiz (en Valdáliga), según han informado fuentes oficiales. Así que la convocatoria va perdiendo fuelle, tal como auguró la Guardia Civil este lunes, y la asistencia se está desinflando poco a poco, pero el recinto que explota la constructora Copsesa sigue ocupado y bajo control de los agentes, que están constantando que los asistentes a la fiesta electrónica ilegal se están yendo con cuentagotas del lugar.

