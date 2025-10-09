El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El propietario Carlos Pechón y el vicepresidente del Club Náutico, Jesús Peñil, evidencian la situación. V. Cortabitarte

Los barcos de recreo continúan varados en el puerto de San Vicente pese al dragado

Los propietarios se quejan porque tan solo se ha aumentado el calado en una zona de los pantalanes y resulta «insuficiente»

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

«Una vergüenza». Es lo que comenta la mayoría de personas que se acerca al pequeño puerto deportivo de San Vicente de la Barquera y ... ve las embarcaciones varadas por la falta de calado. Una crítica que efectuaba ya la semana pasada el presidente del Club Náutico, Jaime Serrano, quien dejaba claro que las labores de dragado que se estaban realizando en una zona del puerto eran claramente «insuficientes, un lavado de cara que de poco nos puede servir».

