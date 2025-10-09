Los barcos de recreo continúan varados en el puerto de San Vicente pese al dragado

«Una vergüenza». Es lo que comenta la mayoría de personas que se acerca al pequeño puerto deportivo de San Vicente de la Barquera y ... ve las embarcaciones varadas por la falta de calado. Una crítica que efectuaba ya la semana pasada el presidente del Club Náutico, Jaime Serrano, quien dejaba claro que las labores de dragado que se estaban realizando en una zona del puerto eran claramente «insuficientes, un lavado de cara que de poco nos puede servir».

El resultado se ha evidenciado estos días, con las mareas bajas de alto coeficiente, cuando algunas naves se han quedado suspendidas sobre la arena. Es «una muestra bien evidente de lo que venimos denunciando», insistía el presidente del Club Náutico. Tan solo los pantalanes A y B, que eran los que se encontraban en peor estado por la acumulación de tierra y fango, «habían recuperado el fondo suficiente en la lámina de agua para mantener las pequeñas embarcaciones a flote».

De la misma manera, la corriente estaba comenzando a arrastrar arena a este punto, por lo que sería esperable que al tiempo volviera a estar anegada de sedimentos. En el resto de pantalanes donde no entró la draga, las embarcaciones se habían quedado encajadas en la arena o, en el mejor de los casos, apenas se mantenían sobre una ligera lámina de agua.

Ante esta situación, los afectados viven en un malestar «justificado», especialmente porque los problemas continúan «a pesar de que acaban de terminar las labores de aumento de calado en el puerto e incluso la máquina está amarrada a pocos metros de distancia en el muelle pesquero», lo que incrementa su indignación.

Los trabajos para retirar sedimentos en el puerto deportivo se realizaron «en apenas cinco días» y se eliminó «una pequeña cantidad de la arena acumulada que desde la Dirección General de Puertos no han cuantificado», explican los propietarios. Con anterioridad, durante la pasada primavera, se ejecutó el grueso del dragado en el canal de navegación y en el área del puerto pesquero. A esto se añade la circunstancia de que con la cantidad retirada «se han cubierto los 20.000 metros cúbicos que la Demarcación de Costas permite dragar anualmente en el puerto barquereño».

Una zona en la que se establece este límite porque afecta a una ría protegida ubicada en el parque natural de Oyambre. Sin embargo, no satisface las necesidades de los usuarios del puerto. De ahí que desde todos los sectores, especialmente desde el pesquero, se haya venido reclamando una ampliación del volumen de dragado actual, para de esta forma poder contentar a todos los afectados, que no son solo los dueños de los barcos de recreo, sino en general todos los propietarios, ya que también hay problemas de este tipo en el canal de navegación y en el acceso al muelle desde mar abierto.

A la espera

Sin embargo, dicha demanda no se ha visto satisfecha hasta el momento. El patrón mayor barquereño, Emilio Bustamante, ha recordado que para lograr ese aumento del dragado se necesita contar con un informe de impacto ambiental favorable.

A su vez, para obtener este informe es necesario realizar antes el correspondiente estudio. Una labor que, asegura el patrón, «se han comprometido a realizar los responsables de la Consejería, tanto los actuales como los del anterior Gobierno de Cantabria». Pero con semejante panorama,«sigo sin saber si realmente dicha valoración se está realizando o se ha terminado ya», concluye el presidente de los pescadores.