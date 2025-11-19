El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Luna Vigo Vélez con las dos medallas de bronce conseguidas en el campeonato de Portugal. DM

La barquereña Luna Vigo quiere subir al pódium en el campeonato del mundo de kickboxing de Abu Dabi

Campeona de España senior desde el año 2020 logró dos medallas de bronce en las dos modalidades en las que participó en el anterior Campeonato del Mundo de Portugal

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:54

Comenta

La luchadora barquereña Luna Vigo Vélez participará en la próxima edición del Campeonato del Mundo de kickboxing que se celebrará en Abu Dabi entre los días 24 y 30 de noviembre, en donde aspira a subirse de nuevo al pódium de los campeones, después de que en la pasada edición, celebrada en Portugal en el año 2023 lograra el bronce en las dos modalidades en las que compitió, light contact y kick light.

Al campeonato en la capital de los Emiratos Árabes Unidos acudirán delegaciones de 83 países con la participación de 1.973 competidores. Luna Vigo Vélez es actualmente campeona de España senior, título que viene revalidando desde el año 2020.

