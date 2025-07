«Sin Cantabria no existiría la historia de España, en todos los aspectos»

Podría ser un filatélico al uso, pero nada de eso. Tino García lleva casi toda la vida viendo la historia de Cantabria en las estampillas ... de los sellos postales. Analiza a los protagonistas y su escenario y encuentra, en muchas ocasiones, el punto de partida curiosamente, en la región.

–¿Así que disecciona los sellos postales y encuentra en las imágenes vinculaciones con Cantabria?

–Es un proyecto relacionado con la filatelia. Si encuentro un sello cuya estampilla preveo que pueda tener alguna vinculación o apellido de ascendencia cántabra, comienzo a investigar y escalo de apellido en apellido hasta llegar al origen de la estirpe.

–¿Solo si encuentra una posible vinculación con Cantabria o también con otras comunidades?

–Solo con Cantabria. De hecho he titulado el proyecto 'Nacidos en Cantabria'. Investigo en archivos, hemerotecas, publicaciones y genealogías. A veces llego al origen y otras veces no, pero siempre a través de los sellos postales.

Doña Sofía «La reina emérita tiene un ancestro en Villasevil de Toranzo y está emparentada con Velázquez»

Protagonistas «He creado una colección sobre los canteros de Cantabria y su papel en Latinoamérica»

–¿Un ejemplo?

–Lo primero que hago es meterme en el sello.

–¿Cómo?

–Lo examino y analizo todo lo que se ve en la estampilla, todos los elementos. Mira, por ejemplo, tengo un sello en el que aparece la imagen de la Virgen de Santa Rosa de Lima (Perú) y de fondo se ve el puente de piedra de la capital. Así que investigo y me entero de que fue construido por Juan del Corral en el año 1600. Muchos de los canteros de la época en Lima procedían de Cantabria, así que termino por dar con Juan del Corral, natural de Isla. Y así he logrado crear una colección sobre los canteros de Cantabria.

–¿Qué fuentes de información emplea?

–Hemerotecas, archivos y un buen número de publicaciones sobre los canteros de Cantabria donde encuentro mucha información valiosa. Como dato curioso, te diré que una de las campanas de la torre de la Catedral de Lima se llama Cantabria. Y al investigar descubro que el Obispo de la época en Lima era de Comillas, aunque aún no he averiguado si le pusieron el nombre por eso o porque el que la construyó era un cantero cántabro. Otro ejemplo, encuentro un sello del Gran Capitán, que llevaba un apellido cántabro como es Herrerra. Pues al final llego a Gonzalo Fernández de Córdoba y Herrera, figura clave durante el reinado de los Reyes Católicos. Por parte de madre, procedía de los Herrera de Camargo. A continuación, busco todos los sellos que existen sobre el Gran Capitán y los colecciono. Creo un archivo.

–¿Cómo consigue los sellos?

–Los voy adquiriendo a través de intercambios en ferias filatélicas o comercios. No son muy caros. De hecho, la mayoría no tiene un gran valor económico. Los más antiguos sí, pero date cuenta de que se llegaban a emitir entre 3 y 6 millones de sellos, frente a los 200.000 de ahora. Luego existen algunas rarezas, como un sello en el que aparece la reina emérita Doña Sofía con el maquillaje corrido y el pómulo lleno de pintura. Por cierto, investigando he descubierto que la emérita un ancestro en Villasevil de Toranzo, siendo griega y que sus ancestros estaban emparentados con Velázquez.

–¿Cuánto tiempo lleva coleccionando?

–Empecé en el año 1965 y dejé de hacer la colección anual en el año 2002. Continúo, eso sí, con los sellos de los canteros de Cantabria. Es un placer para mí. Había días que salía de trabajar y me tiraba hasta las dos de la mañana dándole vueltas al tema. Ahora tengo unos veinte archivos llenos de sellos de aquí, de Cuba, De Perú, de México… En Guatemala también hay sellos de Cantabria

–Cantabria tiene mucho protagonismo.

–Yo soy de los que tiran por Cantabria. Siempre digo que sin Cantabria no existiría la historia de España, en todos los aspectos. Es la protagonista en las Guerras Cántabras, aunque se lo hayan llevado todo los asturianos.

–¿Cuántos sellos tiene?

–La gente que es un poco profana en esto siempre hace la misma pregunta. No lo sé, no es una cuestión de cantidad, sino de calidad.

–No, desde luego, pero está contribuyendo a contar una historia y a dejar un legado.

–Sí, sí, claro. Yo empecé a interesarme por este mundo con ocho años. Una de mis tías tenía una cuñada que trabajaba en Yugoslavia y enviaba cartas. Me llamaban mucho la atención los sellos.

–¿Los sellos están en peligro de extinción?

–Sí, de hecho apenas hay coleccionistas por debajo de mi edad. La Federación Española de Filatelia realiza una importante labor de divulgación en los colegios, pero ahora mismo es un hobby para los días de lluvia y está abocado a desaparecer.