El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Algunos de los jóvenes integrantes del Club de Remo Barquereño y sus monitores. V. Cortabitarte

El Club de Remo Barquereño convoca una jornada de limpieza de la costa para este sábado

La entidad deportiva quiere retirar la basura del litoral y del faro de San Vicente

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:03

Comenta

El Club de Remo Barquereño celebrará el próximo sábado una jornada participativa dedicada al cuidado del entorno natural de San Vicente y, en concreto, de su área costera.

«Porque amar el mar también significa protegerlo» es el lema con el que la entidad deportiva ha llamado a la colaboración de todos los interesados en sumarse a los integrantes del Club de Remo para sumarse a la tarea de limpiar el área costera de San Vicente y del entorno del faro de la Punta de la Silla.

Los participantes han sido convocados a las 11.00 horas del sábado en la sede del Club de Remo. «Será una experiencia donde grandes y pequeños podrán aportar su granito de arena para mantener limpio nuestro entorno, mientras compartimos risas, anécdotas y el orgullo de cuidar lo que más queremos: nuestra villa marinera», han señalado los promotores de esta iniciativa.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años
  2. 2

    Detenidos 16 ultras de fútbol por una reyerta multitudinaria en Cañadío
  3. 3 Alberto Chicote busca en Cantabria el mejor cocido montañés
  4. 4

    Herido un joven de 23 años tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos
  5. 5

    Detenido un hombre en Torrelavega por contactar con menores para mantener citas sexuales
  6. 6

    El Racing visitará a la Ponferradina en la segunda eliminatoria de Copa
  7. 7

    El Gobierno regional impone las primeras multas por fraude en las viviendas de protección
  8. 8

    Cinco propietarios ofrecen sus fincas para las viviendas de sustitución de Argoños
  9. 9

    Turismo lanza la campaña « Cabárceno por menos» con precios reducidos y visitas guiadas
  10. 10

    La gripe aviar dispara el precio de los huevos y la docena ya cuesta un euro más

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Club de Remo Barquereño convoca una jornada de limpieza de la costa para este sábado

El Club de Remo Barquereño convoca una jornada de limpieza de la costa para este sábado