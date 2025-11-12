El Club de Remo Barquereño convoca una jornada de limpieza de la costa para este sábado La entidad deportiva quiere retirar la basura del litoral y del faro de San Vicente

Vicente Cortabitarte San Vicente de la Barquera Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:03 | Actualizado 10:39h.

El Club de Remo Barquereño celebrará el próximo sábado una jornada participativa dedicada al cuidado del entorno natural de San Vicente y, en concreto, de su área costera.

«Porque amar el mar también significa protegerlo» es el lema con el que la entidad deportiva ha llamado a la colaboración de todos los interesados en sumarse a los integrantes del Club de Remo para sumarse a la tarea de limpiar el área costera de San Vicente y del entorno del faro de la Punta de la Silla.

Los participantes han sido convocados a las 11.00 horas del sábado en la sede del Club de Remo. «Será una experiencia donde grandes y pequeños podrán aportar su granito de arena para mantener limpio nuestro entorno, mientras compartimos risas, anécdotas y el orgullo de cuidar lo que más queremos: nuestra villa marinera», han señalado los promotores de esta iniciativa.