Han dado comienzo las obras de rehabilitación del edificio para dotar a San Vicente de un albergue de peregrinos. DM

Comienzan las obras del albergue de SanVicente de la Barquera un año después de lo previsto

Los trabajos cuentan con una inversión cercana a los 410.000 euros y un plazo de ejecución de diez meses y supondrán un lavado de cara de la histórica edificación

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:13

EEn la primavera de 2026 San Vicente de la Barquera contará ya con un nuevo albergue de peregrinos. Una infraestructura que se sumará a la ... cada vez mejor dotada red de instalaciones de Cantabria para dar servicio al constante incremento de personas que realizan el Camino de Santiago o el Lebaniego. El nuevo equipamiento pasará a formar parte del completo inventario con el que ha contado la villa barquereña a lo largo de su historia para dar servicio a los peregrinos. Un conjunto de atractivos turísticos que ha hecho destacar al municipio, por ser uno de los puntos más importantes en las etapas de la peregrinación. Es casi una tradición. Y es que, la importante dotación de la villa se remonta a la Edad Media, de la que aún quedan destacados vestigios, como los del Hospital de la Concepción. Con este objetivo a la vista se acaban de iniciar los trabajos de rehabilitación del edificio de la Torre del Reloj de San Vicente, enclavado en plena Puebla Vieja, en el corazón del conjunto histórico, junto al Castillo del Rey, las murallas y el Palacio del Inquisidor Corro, entre otros atractivos.

