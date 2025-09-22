Comillas inicia la restauración de la Fuente de los Tres Caños

El Ayuntamiento de Comillas ha informado del inicio de las obras de restauración de la Fuente de los Tres Caños, que cuenta con un presupuesto ... de 30.000 euros, cantidad obtenida a través del programa europeo Leader, gestionado por el Grupo de Acción Local Saja Nansa.

El proceso de restauración de la Fuente de los Tres Caños, comenzó con una fase de estudio técnico ealizada por expertos en dicha materia. Este primer paso ha incluido la realización de un estudio histórico-artístico del bien, identificación de patologías, análisis de los diversos materiales, elaboración de documentación fotográfica en 2D y 3D, y ensayos para determinar y diagnosticar los tratamientos más adecuados.

Según explica el Consistorio en un comunicado, una vez finalizada esta fase de diagnóstico, se procederá a la intervención sobre la propia fuente, que contemplará trabajos de limpieza, eliminación de restos y morteros en mal estado, tratamiento biocida, consolidación de materiales, sellado de grietas y reintegración de piezas dañadas. La actuación se completará con la mejora del entorno inmediato ya que se prevé la intervención en cuanto a la limpieza de los bancos de piedra y el solado y también se lijarán y pintarán las cuatro farolas de la fuente.

Una «importante» intervención

La alcaldesa, María Teresa Noceda Llano, ha destacado «la importancia de esta rehabilitación» y ha recordado que la colaboración a través de fondos europeos, como los del programa Leader, es fundamental para que municipios como Comillas puedan llevar adelante estas actuaciones.

Por su parte, la concejala de Cultura, Vanesa Sánchez, ha señalado que la intervención «permitirá recuperar su integridad estética e histórica, ralentizar el deterioro de la Fuente, conservar los materiales originales y preservar un conjunto de valores que son los que, en último caso, justifican su trascendencia, asegurando la identidad cultural. Desde las administraciones públicas hemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar la transmisión de este legado a futuras generaciones».