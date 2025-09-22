El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los restauradores ya están actuando en la limpieza y arreglo de la mítica fuente frente al Ayuntamiento. DM

Comillas inicia la restauración de la Fuente de los Tres Caños

Los trabajos, financiados a través de fondos europeos, tienen un presupuesto de 30.000 euros

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:59

El Ayuntamiento de Comillas ha informado del inicio de las obras de restauración de la Fuente de los Tres Caños, que cuenta con un presupuesto ... de 30.000 euros, cantidad obtenida a través del programa europeo Leader, gestionado por el Grupo de Acción Local Saja Nansa.

