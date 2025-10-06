El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las instalaciones de la extinta piscifactoría de Sonríonansa, en Pesués, están completamente abandonadas. Materiales destrozados y por los suelos.

Las instalaciones de la extinta piscifactoría de Sonríonansa, en Pesués, están completamente abandonadas. Materiales destrozados y por los suelos. Sara Torre

Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués

La Demarcación de Costas ha requerido «tomar medidas» a la empresa adjudicataria de la concesión, a raíz del aviso del PP de Val de San Vicente

Sara Torre

Sara Torre

Pesués

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Adentrarse en las instalaciones de la extinta piscifactoría de Sonríonansa, en Pesués, es sobrecogedor. El espacio, ubicado junto a la ría de Tina Menor, se ... ha convertido en una ruina. No queda ni una ventana sana de ninguno de los edificios del complejo. Tampoco puertas. Las que estaban bien se las han llevado. Otras han sucumbido al vandalismo, al igual que el resto de la equipamiento de los locales. Cristales, tuberías, electricidad, fachadas... Nada se ha salvado.

