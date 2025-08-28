El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Colegio Público Manuel Llano de Terán. DM

Educación estudia revertir las aulas mixtas para el colegio Manuel Llano de Terán

Las familias anularon el acto de protesta programado ayer ante el paso dado por la Consejería, con el que «se resuelve el problema»

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00

Familias y vecinos de Terán, en Cabuérniga, llevan días manifestándose públicamente en contra de la creación de más aulas mixtas en el CEIP Manuel Llano, ... que, según las previsiones de la Consejería hasta ayer, pasarían de ser dos (durante el curso pasado) a cuatro en la etapa 2025/26. Llegaron incluso a convocar una concentración para «mostrar su rechazo» a la medida. Y tuvieron que anular la convocatoria por el paso dado por Educación: «Parece que así se podría resolver el problema», aseguraron desde el AMPA sin indicar cuál es la medida que propone el departamento de Silva. Las aulas, según la propuesta inicial de Inspección de la Consejería de Educación, pasarían a ser mixtas en la etapa de uno y dos años, y también en Infantil, partiendo el grupo de 4 y creando dos aulas: 3 y 4 años, por un lado, y 4 y 5, por el otro. La mezcla en las edades llegaría también a Primaria, con un aula mixta de primero y segundo (6 y 7 años), y otra de tercero y cuarto (8 y 9 años).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El teniente coronel Julio Postigo relevará en Cantabria a Antonio Orantos, ascendido a general de la Guardia Civil
  2. 2 Localizan desorientado en Arenas de Iguña a un octogenario de Santander que pretendía llegar a Vargas
  3. 3

    El Gobierno valoró la compra del Zoo de Santillana ante sus aprietos económicos
  4. 4 Noja se prepara para sus fiestas
  5. 5

    Un herido en un accidente en la Avenida de Parayas, que atascó la entrada a Santander al mediodía
  6. 6 La alarma del aparcamiento de La Carmencita vuelve a sobresaltar a los vecinos de La Inmobiliaria
  7. 7 Llega la Semanuca, los Santos Mártires en Santander
  8. 8 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  9. 9

    La Magdalena encabeza las visitas estrella de Santander
  10. 10

    Cantabria llama a las ganaderías a extremar la vigilancia ante los casos de dermatosis nodular en Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Educación estudia revertir las aulas mixtas para el colegio Manuel Llano de Terán

Educación estudia revertir las aulas mixtas para el colegio Manuel Llano de Terán