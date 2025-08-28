Educación estudia revertir las aulas mixtas para el colegio Manuel Llano de Terán

Familias y vecinos de Terán, en Cabuérniga, llevan días manifestándose públicamente en contra de la creación de más aulas mixtas en el CEIP Manuel Llano, ... que, según las previsiones de la Consejería hasta ayer, pasarían de ser dos (durante el curso pasado) a cuatro en la etapa 2025/26. Llegaron incluso a convocar una concentración para «mostrar su rechazo» a la medida. Y tuvieron que anular la convocatoria por el paso dado por Educación: «Parece que así se podría resolver el problema», aseguraron desde el AMPA sin indicar cuál es la medida que propone el departamento de Silva. Las aulas, según la propuesta inicial de Inspección de la Consejería de Educación, pasarían a ser mixtas en la etapa de uno y dos años, y también en Infantil, partiendo el grupo de 4 y creando dos aulas: 3 y 4 años, por un lado, y 4 y 5, por el otro. La mezcla en las edades llegaría también a Primaria, con un aula mixta de primero y segundo (6 y 7 años), y otra de tercero y cuarto (8 y 9 años).

El Gobierno defendía que es una medida «técnica» sobre la que el consejero, Sergio Silva, dijo: «Me entristece y soprende que salte al ámbito político». En Cantabria «tenemos una de las mejores ratio de alumno por profesor, que ronda los 9 estudiantes. En Terán son 6 estudiantes por docente, es decir, muy por debajo». Lo que ocurre en el centro, según destacó Silva, es que «después de un trabajo técnico del Servicio de Inspección y el equipo directivo, se propone fusionar o hacer más grupos mixtos de los que había», una decisión, «totalmente normal, que no tiene por qué ser necesariamente mala». La diferencia para Educación reside en «que habiendo un grupo mixto, se debe trabajar de una manera determinada».

Las familias no estaban de acuerdo. Criticaban que «la propuesta es una vergüenza y la intención es reducir profesorado para el ahorro económico, poniendo de manifiesto que los alumnos de la escuela rural no importan». Además, afearon que «tememos que sea el inicio del cierre del servicio». El Manuel Llano para Terán es más que un centro educativo. Los vecinos explicaron que «el colegio aglutina a la comunidad», por lo que «mimarlo es fundamental para que los pueblos tengan futuro».

Insisten en la falta de criterios para tomar la decisión: «No se han cumplido los cupos en el segundo ciclo, no sabemos a qué derecho se acogían para juntar dos aulas que superan el máximo de alumnos». Sin embargo, la decisión -tal y como confesó el consejero en declaraciones a los medios de comunicación previas al contacto entre su área y el equipo directivo del colegio- no es definitiva. «Ya explicamos que a lo largo del inicio de curso, si es necesario introducir cambios, se hará», porque «las matrículas sobre el papel no son reales cuando comienzan las clases». La presidenta del Consejo Escolar de Cantabria, María Ángeles Navarro, en este sentido, reafirmó el posicionamiento de la Consejería. Explicó que «hay una especie de tópico en el sentido de considerar malo que en un mismo aula haya alumnos de distintas edades, cuando a veces, en determinados modelos educativos, precisamente ponen las aulas mixtas como ejemplo de alta calidad educativa».

El giro definitivo, que provocó la desconvocatoria de la concentración frente al colegio ayer miércoles, fue un contacto entre Educación y el equipo directivo del colegio. Precisamente sobre la medida propuesta por el Ejecutivo para evitar las aulas mixtas, el AMPA aseguró que «no tenemos garantías por escrito, pero confiamos en que la información recibida desde la dirección del centro es veraz». Mientras tanto, las familias «permaneceremos alerta», aseguró Alberto Fernández, uno de los padres afectados, «tenemos confianza en la palabra del consejero».