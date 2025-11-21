El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La autocaravana estacionada en Comillas, donde este viernes apareció el cadáver del hombre. Javier Rosendo

Encontrado un hombre muerto en una autocaravana en Comillas

Juan, que vivía en el automóvil y era conocido en toda la localidad, sufría desde hacía meses una grave enfermedad

José Carlos Rojo
Sara Torre

José Carlos Rojo y Sara Torre

Santander

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:35

Muchos vecinos de Comillas le conocían como Juan, el hombre que vivía en una autocaravana estacionada en un aparcamiento junto al cementerio de la localidad, ... en el paseo de Manuel Noriega. «Al parecer el aviso lo dio uno de sus amigos, Masito, que dijo a la Policía que hacía cinco días que no sabía nada de él». Juan apareció en la tarde de este viernes en el suelo de su atocaravana, fallecido. Hacía meses que sufría una grave enfermedad.

