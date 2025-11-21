Encontrado un hombre muerto en una autocaravana en Comillas

Muchos vecinos de Comillas le conocían como Juan, el hombre que vivía en una autocaravana estacionada en un aparcamiento junto al cementerio de la localidad, ... en el paseo de Manuel Noriega. «Al parecer el aviso lo dio uno de sus amigos, Masito, que dijo a la Policía que hacía cinco días que no sabía nada de él». Juan apareció en la tarde de este viernes en el suelo de su atocaravana, fallecido. Hacía meses que sufría una grave enfermedad.

Según ha podido saber este periódico, sufría también otros problemas de salud y era atendido con frecuencia por Servicios Sociales. El propio Ayuntamiento de Comillas le suministraba con frecuencia comida y otros productos de primera necesidad. «Sabíamos que no estaba bien y por eso teníamos especial cuidado porque se le veía solo y con pocos recursos», contó ayer la alcaldesa, Teresa Noceda, que se enteró de la noticia a última hora de la tarde.

Los vecinos aseguran que tras varios golpes de la vida, Juan había estado un tiempo viviendo en la calle, que había perdido el contacto con su entorno más cercano y que su propio hijo adquirió una caravana para que no viviera en la calle. La Guardia Civil investiga lo sucedido pero todo apunta a que falleció por muerte natural.