Expertos reclaman que se debata el futuro de los menhires de Sejos El director del Mupac cree que el más interesante conjunto megalítico de la región «requiere una respuesta»: en 2019 se promovió una mesa de trabajo que luego no se ha vuelto a retomar

Vicente Cortabitarte San Vicente de la Barquera Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:47 Comenta Compartir

Dignificar el valioso complejo megalítico del Collado de Sejos mediante una actuación que garantice su protección al tiempo que su conocimiento es una demanda pendiente desde hace mucho tiempo de los expertos en arqueología de la región (y de los alcaldes de los municipios en los que se encuentra esta joya patrimonial de Cantabria). El conjunto está protegido por la etiqueta de Bien de Interés Cultural desde el año 2013, con la categoría de Zona Arqueológica.

«No podemos seguir dejando dormir la respuesta que se le debe de dar al más interesante conjunto megalítico de nuestra región», reclama el director del Museo de Arqueología y Prehistoria de Cantabria (Mupac), Roberto Ontañón, voz autorizada en todo lo que tiene que ver con estas cuestiones. Ontañón considera imprescindible, en primer lugar, impulsar un nuevo y riguroso estudio de la zona con los medios técnicos actuales que, a su juicio, permitirán dar luz sobre los misterios que aún guarda este valioso conjunto arqueológico de hitos y estelas antropomorfas.

A la vista de los resultados arqueológicos que se consigan, Ontañón cree -y en esto coincide con otros destacados especialistas que también han trabajado allí, como Luis César Teira o Ramón Montes Barquín- que se debería convocar una mesa de trabajo con todas las partes implicadas para empezar a tomar decisiones. De un lado estaría el Gobierno de Cantabria (con las consejerías de Cultura y Desarrollo Rural), de otro, los alcaldes de Polaciones y Mancomunidad Campoo-Cabuérniga. Y la tercera pata sería el grupo de expertos que se involucre en un nuevo estudio. De esta mesa de trabajo tendría que salir una propuesta «respetuosa con el patrimonio y que, en la medida de lo posible, favorezca el desarrollo de la comarca, su conocimiento y difusión».

Ampliar Inscripciones en uno de los menhires de Sejos. V. C.

Encuentro sin continuidad

Precisamente con este objetivo el anterior Ejecutivo regional ya propició en 2019 un primer encuentro. Pero luego la iniciativa se paralizó y, hasta el momento, el actual gobierno no la ha retomado.

Una de las cuestiones principales es qué hacer con los elementos más destacados de todo el conjunto megalítico (los menhires), que son cinco grandes bloques de piedra alargados, de unos tres metros cada uno que se encuentran tumbados en un pequeño espacio de terreno actualmente cercado para protegerlo del ganado que pasta en los montes.

De entrada, habría que debatir dos alternativas. La primera sería protegerlos en su actual emplazamiento, con un cerramiento adecuado. Si se optase por esta opción, también habría que decidir si mantenerlos tumbados. La otra posibilidad sería ponerlos en pie y que recuperen su estado original algo que, sin duda, resultaría más espectacular.

La segunda opción sería trasladarlos al Museo de Prehistoria de Santander y colocar en Sejos, en el mismo lugar, unas réplicas idénticas, al igual que en su día se hizo con las estelas cántabras de Buelna. Esta medida fue muy polémica en su momento ya que los vecinos de la comarca reclamaron que se mantuvieran en su emplazamiento original.

Los especialistas ya adelantan que tanto una alternativa como otra genera apoyos y rechazos. Con la primera, la conservación de los elementos es más problemática ante posibles ataques de los furtivos. En plena naturaleza, además, sufren el deterioro que genera el propio entorno. Para levantarlos y dejarlos en vertical hay que luchar contra el hecho de que se desconoce su posición original, algo que se intentaría resolver con un estudio previo. En el lado positivo estaría que, mantener sobre el terreno el patrimonio original acaba suponiendo beneficios socio-económicos para los pueblos del entorno.

Con el traslado al Mupac, la protección de las piezas sería máxima pero se descontextualizaría el conjunto megalítico al sacarlo de su espacio original.

Ante estas dos futuras opciones, ninguno de los arqueólogos consultados ha querido pronunciarse. Roberto Ontañón, incluso, ha adelantado que él, al ser parte interesada como Director del Museo de Arqueología y Prehistoria de Cantabria, no se posicionará.

Distinta es la postura del alcalde Polaciones, Vicente Gómez (PP), en cuyo territorio, lindando con los de la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga, se encuentra el complejo. «Nuestro deseo es que se levanten y poder contemplarlos como debieron de estar en su día, al igual que se encuentran en otros muchos lugares de España o de Europa, sin que hayan sufrido problemas. Sin duda se convertiría en un gran atractivo que, por su ubicación, nunca llegaría a ser un espacio masificado», opina.

Extraordinario conjunto

Los puertos de Sejos -muy conocidos por ser el lugar al que sube el ganado de la zona a aprovechar los pastos de montaña- cuenta con la mayor concentración en Cantabria de menhires, túmulos, estructuras circulares, lajas e hitos, algunos con interesantes grabados de arte rupestre. A su interés patrimonial, cultural y artístico se une la gran belleza paisajística y el valor medio ambiental del entorno ya que se sitúa al pie de los macizos de La Helguera y El Cueto de la Concilla.

Los menhires constituyen la estructura central del crómlech con el que debían de formar un círculo antes de caerse. Este conjunto data de la edad de Bronce, con grabados de unos 4.500 años de antigüedad que incluyen figuras antropomórficas (de personas), conocidas como los 'ídolos de Sejos', en las que aparecen grabados de estelas y un puñal.

Aunque se desconoce con seguridad los significados que inspiraron la formación de los menhires, su alzamiento y disposición se asocia con rituales y cultos a la vida, la muerte y los ancestros, así como a la marca de un territorio. También es de especial interés el menhir conocido como la 'Piedra Jincá', que se encuentra semi-levantado.