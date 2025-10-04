El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Celi junto a su familia, en la celebración de su 106 cumpleaños. V. Cortabitarte

Fallece Araceli Sánchez, «Celi», la abuela barquereña

Hace apenas tres semanas celebraba rodeada de su familia y compañeros de la residencia Virgen de la Barquera su 106 cumpleaños

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Sábado, 4 de octubre 2025, 11:50

Comenta

Si hace apenas tres semanas Araceli Sánchez González, la abuela barquereña, popularmente conocida por todos los vecinos como Celi, celebraba su 106 cumpleaños, en la ... tarde del viernes fallecía en el Hospital Sierrallana de Torrelavega.

