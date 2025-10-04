Fallece Araceli Sánchez, «Celi», la abuela barquereña

Si hace apenas tres semanas Araceli Sánchez González, la abuela barquereña, popularmente conocida por todos los vecinos como Celi, celebraba su 106 cumpleaños, en la ... tarde del viernes fallecía en el Hospital Sierrallana de Torrelavega.

Su muerte ha entristecido a todos los barquereños que siempre la mostraron un gran cariño y admiración por su cordialidad y espíritu de lucha ante la adversidad, un sentimiento que quedó reflejado precisamente por las numerosas felicitaciones que recibió en su último cumpleaños, en la que estuvo arropada con una entrañable fiesta por su dos familias, la de toda la vida y la del personal y compañeros de la residencia Virgen de la Barquera, que la acompañaron y cuidaron durante la última década de su azarosa vida.

En esa última celebración Celi mostraba la sonrisa que la ha caracterizado a lo largo de casi toda su vida, a pesar de los muchos momentos duros y difíciles que la tocó vivir, ante los que siempre demostró una extraordinaria fortaleza. Como la mayor parte de las mujeres de su época, Celi vivió una niñez complicada. Junto a sus siete hermanos, quedó huérfana de padre siendo aún muy pequeña, por lo que le tocó vivir muchas estrecheces.

Su familia, compañeros, amigos y vecinos de San Vicente de la Barquera le darán el último adiós en el funeral que se celebrará a las 18,15 horas del sábado en la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles .