Fomento repara de urgencia la carretera de acceso a Tudanca

La Consejería de Fomento está ejecutando una actuación de emergencia para reparar el hundimiento del suelo que se produjo hace unos días en la carretera autonómica CA-861, por la que se accede al pueblo de Tudanca desde el Nansa, trabajos que cuentan con un presupuesto de 130.611 euros. El desprendimiento se produjo a lo largo de unos diez metros de vial, con una profundidad de 1,5 metros, como consecuencia de varios factores relacionados con los cambios bruscos de temperatura, la humedad y la presencia de agua subterránea, lo que puede haber contribuido a la fracturación de la roca, que acumulaba grietas y diaclasas (fracturas en ls rocas) por donde se colaba el agua y crecían las raíces de las especies vegetales.

El resultado de todos esos factores ha sido que la explanación de la carretera se ha derrumbado, arrastrando consigo las capas de firme y el sistema de contención de vehículos, resultando un frente del talud sobre el que se apoya el resto de la carretera inestable, y muy meteorizado, que ha requerido la actuación que actualmente se está ejecutando.

Los trabajos se centran en la estabilización del talud sobre el que se apoya la carretera mediante la instalación de un sistema de membrana flexible y red de cables que, junto a los bulones (tornillos de gran tamaño), se espera sea capaz de soportar las cargas y tensiones necesarias para impedir el desprendimiento de rocas inestables. Tras esta primera fase, se procederá a «restituir la plataforma de la carretera, para lo cual se ha optado por una solución formada por una estructura con una losa en voladizo, así como losas de transición en ambos extremos, la reposición de las capas de firme, los sistemas de contención y elementos de drenaje».

