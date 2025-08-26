El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dique oeste del puerto de San Vicente. José García

Fomento reparará el rompeolas de San Vicente por 1,2 millones de euros

La actuación tiene como objetivo consolidar la estructura, dañada por los fuertes oleajes, y cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Martes, 26 de agosto 2025, 07:19

La Consejería de Fomento ejecutará la reparación del dique oeste del puerto de San Vicente de la Barquera, una estructura conocida como 'La Barra', que ... se ha visto afectada por los fuertes oleajes que azotan en ocasiones la costa. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 1.249.379 euros y un plazo de ejecución de ocho meses y, por el momento, ya se han iniciado los trámites para la contratación de la obra.

