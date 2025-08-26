Fomento reparará el rompeolas de San Vicente por 1,2 millones de euros

La Consejería de Fomento ejecutará la reparación del dique oeste del puerto de San Vicente de la Barquera, una estructura conocida como 'La Barra', que ... se ha visto afectada por los fuertes oleajes que azotan en ocasiones la costa. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 1.249.379 euros y un plazo de ejecución de ocho meses y, por el momento, ya se han iniciado los trámites para la contratación de la obra.

Así lo explicó el consejero de Fomento, Roberto Media, quien concretó que se trata de «reparar las patologías que se han detectado en el dique como consecuencia del paso del tiempo y su exposición al mar». Entre ellas, el hormigón se ha venido degradando y también se ha perdido material pétreo de relleno, dos aspectos sobre los que se actuará en la intervención anunciada.

El consejero ha asegurado que «es la obra de mayor envergadura que se ha acometido en el puerto del municipio costero»

El rompeolas constituye la obra de mayor envergadura que se ha ejecutado en el puerto de San Vicente en la primera mitad del siglo XX. Su construcción supuso un hito en la mejora de la accesibilidad al muelle. Sin embargo, el paso del tiempo y el oleaje al que se ve expuesto han resultado fatales para La Barra. La situación ha llevado al Ejecutivo cántabro a intervenir en sucesivas ocasiones. El último proyecto se llevó a cabo hace cinco años y consistió en reconstruir la losa de coronación tras un fuerte temporal.

En esta ocasión, sin embargo, el consejero de Fomento explicó que «vamos a acometer la obra más importante hasta el momento, tanto por el volumen de la inversión, como por sus características». En concreto, las obras de consolidación consistirán en el sellado de las oquedades ante la obturación con sacos terreros, la colocación de rellenos de mortero seco y el bombeo de hormigón. Los trabajos se completarán con inyecciones de resina a través de perforaciones situadas sobre la línea del eje del espigón.

Además de la importancia de esta infraestructura para la flota pesquera, Media destacó la importancia de hacer realidad el nuevo proyecto para dotar de mayor seguridad tanto a barquereños como a visitantes, que diariamente acuden a pasear por el rompeolas, que se ha convertido en los últimos años en uno de los espacios más atractivos y visitados de San Vicente de la Barquera.

El titular de Fomento concretó que esta nueva actuación se suma a otros proyectos ya ejecutados a lo largo de esta legislatura por su departamento para mejorar el puerto barquereño. Entre ellos, mencionó la ampliación de la fábrica de hielo y recordó el anuncio realizado hace unos meses del proyecto para adecuar los antiguos pabellones y la antigua lonja, que se encuentran muy deteriorados, una obra que contará con una inversión estimada de 1,5 millones de euros.

Además, Media se refirió a las labores de mejora que se efectuaron en este espacio para evitar inundaciones en la zona. Con una inversión de más de 46.600 euros, estos trabajos tenían como objetivo impedir el desbordamiento y la consiguiente inundación del área urbanizada anexa, «dando solución a un problema histórico de este puerto».