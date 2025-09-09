El Gobierno licitará en 125.000 euros la construcción del helipuerto de Polaciones

El Gobierno de Cantabria se dispone a licitar la contratación del helipuerto de Polaciones y ha publicado ya las características del contrato, en el que, ... a priori, tiene previsto desembolsar una cifra ligeramente por encima de los 125.000 euros. Inicialmente, se esperaba que este proyecto hubiera salido para el año 2024.

La empresa que quiera ejecutarlo tendrá tres meses para llevarlo a cabo, según ha establecido la Consejería de Presidencia, responsable del plan. Las actuaciones consistirán en acondicionar el espacio elegido para su uso como helisuperficie y también habrá que acondicionar un camino de acceso y su balización, con una plataforma que estará elevada un metro.

El Ejecutivo avanza así en su plan de salpicar la región con varios puntos en los que pueda operar un helicóptero. Esta red será vital a la hora de enfrentar emergencias ya que posibilitarán a los servicios sanitarios llegar por vía aérea con mayor rapidez a los sitios críticos. Aunque estas infraestructuras se pensaron como base de asistencias médicosanitarias, se espera que también sea de gran utilidad frente a otras eventualidades, como puede ser un incendio forestal. En estos casos, las aeronaves no tendrán que regresar a Santander con cada intervención, lo que supone que se ganarán tiempos que serán vitales en numerosas situaciones de emergencia.

Este próximo de Polaciones será el primero de los que se construyan tras el de Valderredible (inaugurado en 2023) y los que están asociados a las sedes del 112 en Tama y Villacarriedo, que ya llevan tiempo prestando el servicio para el que fueron creados. Quedan por desarrollar los de Soba, Tresviso, Rionansa y la Hermandad de Campoo de Suso, que completarán el círculo. Según anunció en su día el Gobierno, el siguiente se diseñará en Soba. Otro más estaba previsto para el Valle de Villaverde, pero en este municipio no se construirá tras la renuncia del Ayuntamiento, que fue comunicada al Ejecutivo en marzo.