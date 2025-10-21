Herido un pescador tras caer por una zona de acantilados de San Vicente Ha sido rescatado en punta Peñaentera con policontusiones

P.C. Santander Martes, 21 de octubre 2025, 20:12

Un pescador ha resultado herido esta tarde tras caer por una zona de acantilados de San Vicente de la Barquera. Se encontraba pescando en punta Peñaentera cuando ha sufrido un accidente que le ha provocado daños en una rodilla y policontusiones, por lo que no podía moverse del lugar en que había caído.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha recibido aviso del suceso minutos antes de las 16:30 horas, momento en el que ha movilizado a la zona a bomberos del propio Ejecutivo, 061 y Guardia Civil, según ha informado el servicio de emergencias.

Hasta el herido han llegado los agentes y los bomberos, que le han realizado una primera valoración, le han inmovilizado y le han asegurado en una camilla de rescate, en la que han iniciado el porteo para sacarle por tierra.

A la evacuación se han sumado sanitarios del 061. Una vez en la ambulancia, el afectado ha sido trasladado al hospital de Sierrallana para ser tratado de sus lesiones