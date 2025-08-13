El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Julia Gutiérrez rodeada de su familia en el día de su 103 cumpleaños. DM

Julia Gutiérrez, la abuela de Rionansa, cumple 103 años

La centenaria, que disfruta de una buena salud, festejó su cumpleaños rodeada de sus familiares y de los vecinos del pueblo

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00

Julia Gutiérrez Rubín, la abuela del municipio de Rionansa, cumplió el pasado sábado, 9 de agosto, 103 años. La centenaria celebró su hazaña, la de ... vivir más de un siglo, en una jornada en la que estuvo rodeada de familiares y de la mayor parte de los vecinos de la localidad de Celis, su pueblo natal y donde ha permanecido toda la vida. El caso de esta mujer es cuanto menos, sorprendente, por lo bien que se encuentra a pesar de haber sobrepasado la media de vida de los mortales. Julia «no dejó de recibir felicitaciones desde primera hora de la mañana y su casa se convirtió en un trasiego constante de personas que querían abrazarla», explicaba el alcalde pedáneo, Enrique Pérez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander
  2. 2

    Destrozos, suciedad y hasta un intento de ordeñar una vaca, saldo del botellón en Oyambre
  3. 3

    Renfe pagará 1.100 euros a una mujer que perdió un vuelo a Cuba al retrasarse un Alvia Santander-Madrid
  4. 4

    Llega la noche de la lluvia de estrellas
  5. 5

    El once del Racing toma forma
  6. 6

    El calor aprieta en Cantabria con 39,3 grados en Valderredible, y deja tormentas en la tarde
  7. 7

    «Escribo y tengo un huerto y en las dos tareas hay algo de resistencia»
  8. 8

    La campaña de control de velocidad deja en Cantabria más de medio millar de denuncias
  9. 9 Cruz Roja insta a los bañistas a que sigan las indicaciones de los socorristas con bandera roja
  10. 10

    Las familias piden a sindicatos y Educación un esfuerzo para evitar la huelga escolar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Julia Gutiérrez, la abuela de Rionansa, cumple 103 años

Julia Gutiérrez, la abuela de Rionansa, cumple 103 años