Dos vecinos caminan por la calle en la localidad de Quintanilla. Alberto Aja

En Lamasón se podrá tomar el aire a cubierto

La Consejería de Fomento licita la cubrición de la pista deportiva de Quintanilla, con un presupuesto de 438.026 euros y un plazo de ejecución de 10 meses.

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:55

En la localidad de Quintanilla, perteneciente al término municipal de Lamasón, los vecinos ya van a poder tomar el fresco a cubierto. La Consejería de Fomento ha sacado a licitación el proyecto para cubrir la pista deportiva del pueblo con un presupuesto de 438.026 euros y un plazo de ejecución de diez meses.

El titular del área Roberto Media ha señalado que, en la actualidad, el municipio no dispone de una infraestructura cubierta que permita a los vecinos practicar actividades deportivas en días de lluvia. El proyecto generará un nuevo espacio cubierto de algo más de 500 metros cuadrados y su estructura se llevará a cabo con materiales acordes al entorno rural, es decir, con madera y teja mixta. Las obras contemplan también la ejecución de una red de recogida de aguas pluviales y una red de drenaje que conectará las bajantes de la nueva estructura y las canaletas. Los trabajos se completarán con la instalación de un pavimento deportivo y el marcaje de las líneas de juego, así como la iluminación y el acondicionamiento del escenario existente en la pista.

El consejero ha recordado que esta actuación forma parte de los proyectos que el Consejo de Gobierno encargó a Gesvican para la reforma y mejora de instalaciones deportivas en nueve municipios de Cantabria, con una inversión cercana a los nueve millones de euros. Tal y como ha explicado el titular del área, el anuncio está ya publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las empresas interesadas en ejecutar estas obras podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 10 de diciembre.

