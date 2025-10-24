Luey se volcará con las setas este fin de semana
La localidad de Val de San Vicente celebra sus XXVII Jornadas Micológicas
Luey
Viernes, 24 de octubre 2025, 12:18
El pueblo de Luey (Val de San Vicente) celebrará desde este fin de semana sus XXVII Jornadas Micológicas, organizadas por la Asociación Cultural Fuenteventura y que contarán con exposición micológica y degustación de setas, entre otras propuestas.
Las actividades comenzarán el sábado, a las nueve de la mañana, con la salida al campo y el reconocimiento de especies. El punto de salida será la carpa habilitada al efecto y si bien estaba previsto que se pudieran inscribir un máximo de 25 personas, hasta el momento se han inscrito 44 y se ha decidido reforzar el número de guías de la expedición, para permitir que acuda quien quiera a las diez de la mañana para compartir la experiencia. A las cinco de la tarde, se entregarán los ejemplares recogidos para su clasificación, a cargo de la Sociedad Micológica Cántabra (Somican).
El domingo, la exposición micológica abrirá a las once de la mañana y a las dos, habrá una rica degustación de setas, en la que cada pincho tendrá un coste de un euro. Para completar la comida, a partir de las tres de la tarde se servirán los platos de las ollas ferroviarias que se prepararán, aun precio de cinco euros por ración.
Y ya el lunes, los más pequeños serán los protagonistas y podrán disfrutar del taller, que se impartirá desde las cuatro hasta las siete, y a continuación, habrá chocolatada para todos los asistentes.
Desde la organización del evento, René Tuero ha invitado tanto a vecinos como a visitantes a acudir y a Luey estos días disfrutar de las actividades «preparadas con tanta ilusión».