Preparación de la carpa para albergar las actividades durante los próximos días. S. T.

Luey se volcará con las setas este fin de semana

La localidad de Val de San Vicente celebra sus XXVII Jornadas Micológicas

Sara Torre

Sara Torre

Luey

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:18

Comenta

El pueblo de Luey (Val de San Vicente) celebrará desde este fin de semana sus XXVII Jornadas Micológicas, organizadas por la Asociación Cultural Fuenteventura y que contarán con exposición micológica y degustación de setas, entre otras propuestas.

Las actividades comenzarán el sábado, a las nueve de la mañana, con la salida al campo y el reconocimiento de especies. El punto de salida será la carpa habilitada al efecto y si bien estaba previsto que se pudieran inscribir un máximo de 25 personas, hasta el momento se han inscrito 44 y se ha decidido reforzar el número de guías de la expedición, para permitir que acuda quien quiera a las diez de la mañana para compartir la experiencia. A las cinco de la tarde, se entregarán los ejemplares recogidos para su clasificación, a cargo de la Sociedad Micológica Cántabra (Somican).

El domingo, la exposición micológica abrirá a las once de la mañana y a las dos, habrá una rica degustación de setas, en la que cada pincho tendrá un coste de un euro. Para completar la comida, a partir de las tres de la tarde se servirán los platos de las ollas ferroviarias que se prepararán, aun precio de cinco euros por ración.

Y ya el lunes, los más pequeños serán los protagonistas y podrán disfrutar del taller, que se impartirá desde las cuatro hasta las siete, y a continuación, habrá chocolatada para todos los asistentes.

Desde la organización del evento, René Tuero ha invitado tanto a vecinos como a visitantes a acudir y a Luey estos días disfrutar de las actividades «preparadas con tanta ilusión».

