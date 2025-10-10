El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Mario González se convertirá el próximo martes en alcalde de Tudanca por el Partido Popular. DM

Mario González será a partir del martes el alcalde más joven de Cantabria en Tudanca

En la misma sesión plenaria, tomará posesión como concejal el popular Raúl Crespo, lo que permitirá al PP desbancar al PRC del poder

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:17

El popular Mario González se convertirá el próximo martes en el nuevo alcalde del municipio de Tudanca, sustituyendo en el cargo al regionalista Manuel Grande. ... Con su nombramiento, también se sitúa como el alcalde más joven de Cantabria, tras la dimisión del anterior regidor, comunicada de manera inesperada en el pleno de la Corporación municipal del pasado 23 de septiembre por motivos exclusivamente personales después de 24 años al frente del Ayuntamiento.

