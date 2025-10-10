Mario González será a partir del martes el alcalde más joven de Cantabria en Tudanca

El popular Mario González se convertirá el próximo martes en el nuevo alcalde del municipio de Tudanca, sustituyendo en el cargo al regionalista Manuel Grande. ... Con su nombramiento, también se sitúa como el alcalde más joven de Cantabria, tras la dimisión del anterior regidor, comunicada de manera inesperada en el pleno de la Corporación municipal del pasado 23 de septiembre por motivos exclusivamente personales después de 24 años al frente del Ayuntamiento.

El relevo se producirá el martes en la sesión plenaria convocada a las 20.30 horas. Pero antes de la elección del nuevo alcalde, tomará posesión un nuevo concejal en la Corporación, Raúl Crespo. El popular sustituirá al dimitido Manuel Grande, a pesar de ser regionalista, por el especial sistema de votación que tienen los municipios de menos de 250 habitantes, como es el caso de Tudanca. En estas circunstancias, los electores votan en listas abiertas a los candidatos, al margen de las siglas por las que se presenten. En concreto, en el municipio, tras las elecciones municipales de 2023, Grande consiguió 73 votos para el PRC, tan solo uno más que el cabeza de lista del PP, Mario González. Después estaban los regionalistas Alberto Rodríguez y Luca Rodríguez, con 68 y 62 votos, respectivamente. Y tras ellos, el popular Eduardo Martínez, con 61. De esta forma, se completó la Corporación, con la representación de los cinco ediles y con Manuel Grande ostentando la Alcaldía.

En este peculiar sistema, tras la renuncia de Grande también como concejal, está contemplado que le tendría que sustituir el siguiente candidato más votado. Pero, casualmente, los populares Raúl Crespo y Carmen Alonso quedaron empatados a 52 votos. Por ello, recientemente, la Junta Electoral realizó un sorteo entre los dos que se decantó a favor de Crespo. Con un nuevo edil popular en el Consistorio, se ha producido un cambio en la correlación de fuerzas municipales, lo que le dará, a partir del próximo martes, tres concejales al Partido Popular y dos al Partido Regionalista.

Es gracias a este cambio por lo que el cabeza de lista popular, Mario González, se asegura la Alcaldía. Además, el actual regidor en funciones, Luca Rodríguez (PRC), confirmó ayer a El Diario Montañés que su formación no presentará candidato al estar claramente en minoría. A pesar de ello, no develó cuál será el sentido de su voto sobre el candidato popular: si le apoyarán, se abstendrán o le rechazarán (a pesar de que su postura no será trascendente para el resultado final).

Mario González regirá los destinos de Tudanca en lo que resta de legislatura, por lo que se convertirá, a sus 25 años, en el alcalde más joven de Cantabria. Y el popular, a pesar de que se ha querido mantener cauto hasta que se materialice su elección como alcalde, adelantó a este periódico que compaginará su nueva responsabilidad con su actual trabajo en una empresa de transportes y continuará con los estudios que está a punto de finalizar para graduarse en la Universidad de Cantabria en el grado de Geografía y Ordenación del Territorio, así como el máster semipresencial que está cursando en la Universidad de Granada en Planificación, Gobernanza y Liderazgo Territorial.

Trayectoria política

González, a pesar de su corta edad, ha conseguido labrar una trayectoria política intensa. El futuro alcalde de Tudanca es el presidente de las Nuevas Generaciones del Partido Popular en Cantabria, un cargo al que accedió en mayo del pasado año, tras la dimisión del anterior responsable.

González ha mostrado igualmente a lo largo de los años su compromiso con el municipio de Tudanca y con el futuro del Valle del Nansa desde la asociación Entre Valles, impulsando numerosas actividades y colaborando en diferentes iniciativas ideadas por la organización.