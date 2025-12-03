Mila Celis Blanco, elegida nueva presidenta de los empresarios barquereños La entidad que representa a mas de un centenar y medio de pequeñas empresas celebró su asamblea anual en la que se aprobó las actuaciones a desarrollar en el próximo ejercicio

Vicente Cortabitarte San Vicente de la Barquera Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:03 | Actualizado 11:17h. Comenta Compartir

La Asociación Afodeb, que agrupa a cerca de centenar y medio de empresarios de San Vicente de la Barquera y su comarca, cuenta con Mila Celis Blanco como nueva presidenta de la entidad, sustituyendo a Manuel Antonio Boo Mier, que tras haber estado 15 años en el cargo decidió cerrar dicha etapa como máximo representante de los empresarios barquereños.

La candidatura de la nueva presidenta fue la única que se presentó en la asamblea general que la asociación empresarial celebró en la noche del martes en La Casona del Cantón, con la asistencia de numerosos socios y una amplia representación de la Corporación municipal encabezada por la alcaldesa, Charo Urquiza.

La nueva presidenta que ya formaba parte de la anterior junta directiva mostró su ilusión por la nueva etapa al frente de la entidad, señalando que mantendrá el objetivo con el que se ha venido trabajando de que «las empresas sigan vivas, unidas y con más fuerza que nunca».

Para ello aseguró que «aportaré energía, cercanía y ganas de trabajar para mejorar la visibilidad de nuestras empresas, reforzar la colaboración entre todos los socios y lograr que Afodeb sea un apoyo real en el día a día, siguiendo la línea marcada hasta el momento» aseguró.

Celis Blanco mostró su agradecimiento y reconocimiento a la labor desarrollado por su antecesor, Manuel Antonio Boo, entregándole una placa de recuerdo, un pequeño homenaje que se hizo extensivo a todos los miembros de las diferentes juntas directivas que ha tenido la entidad desde su creación hace 25 años.

Ampliar Exintegrantes de las juntas directivas de la Asociación Afodeb homenajeados. José García

A lo largo de la asamblea se informó de las actividades desarrolladas por la Asociación a lo largo del último año y de aquellas en las que ha colaborado estrechamente. La mayoría de ellas formarán parte del proyecto que pretende desarrollar en el próximo ejercicio, como son las dirigidas a la promoción de la hostelería y las jornadas gastronómicas, el apoyo a las fiestas del municipio, el desarrollo de campañas de apoyo al comercio local y a numerosas actividades sociales, entre otras.

«La colaboración con el Ayuntamiento de San Vicente y con distintas asociaciones y entidades del territorio es un pilar esencial para Afodeb» destacó la nueva presidenta. «Trabajar de manera coordinada nos permite optimizar recursos, fortalecer nuestras iniciativas y generar un impacto más amplio y visible en toda la comarca» señaló Mila Celis Blanco.

La nueva presidenta adelantó que cuenta para la nueva etapa con la mayor parte de la junta directiva saliente, como José María Arroyo, Pablo Alonso, José García y Javier López, a los que también se suman Marcelo Puente y Marcos Celis.