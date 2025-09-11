La oposición de Val de San Vicente exige que el Ayuntamiento pague el comedor de los niños de Pesués Los residentes en los otros trece pueblos del municipio cuentan con el servicio financiado por el Gobierno de Cantabria

Sara Torre Pesués Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:42

Los niños de la localidad de Pesués (Val de San Vicente) que acuden al colegio Fuente Salín deberán seguir pagando el comedor escolar frente a la gratuidad para los alumnos residentes en los otros trece pueblos del municipio.

La moción presentada por el Grupo Popular, para que el Ayuntamiento asumiera el coste de estos 27 alumnos a quienes no se lo financia el Gobierno regional, salió adelante, pero con tantas modificaciones que pasó a ser otra cosa. Así, el equipo de Gobierno (PSOE) puso siete enmiendas al escrito de los populares y le dio la vuelta hasta convertirlo en una petición al Gobierno regional de que financie este coste al igual que lo hace con el resto de niños de los otros pueblos. De este modo, la moción popular fue votada en contra por los propios precursores y aprobada por el equipo de Gobierno, en mayoría.

Dado que el alcalde, Roberto Escobedo, mostró varios escritos en los que ya se ha insistido en esta petición al Eejecutivo, tanto en esta legislatura como en otras anteriores, los populares dieron por hecho que la respuesta volverá a ser la misma e insistieron en que el Ayuntamiento haga el esfuerzo que permita a los escolares afectados gozar del servicio de comedor en las mismas condiciones que el resto, con el aparejado cuidado en el lapso de tiempo de después de comer, al que no tienen derecho quienes no utilicen el comedor.

El alcalde resaltó el último escrito enviado al respecto. De noviembre de 2023, al consejero de Educación, Sergio Silva, y la directora de Centros, Reyes Mantilla, donde argumentaba que «en un entorno rural, que difiere tanto del urbano, todos los niños del Ayuntamiento deberían tener servicio de comedor gratuito».

Al respecto, el regidor explicó que Mantilla contestó a este último escrito, en el que fue contundente con sus palabras: «Lamento informarle de que no es posible». Alegó que la normativa reguladora del transporte escolar, vinculada al servicio de comedor plantea una distancia mínima entre la localidad y el colegio.

En la misma línea que habían ido las anteriores respuestas, concluyó que al alumnado residente en Pesués no le corresponde el servicio, «sin perjuicio de recibir ayudas del 50 o el 75 por ciento del importe, en función de la situación económica familiar». Un criterio aplicado por igual para todos los centros docentes públicos de Cantabria, «muchos de ellos ubicados en comarcas rurales».

«La Consejería ha dado su respuesta varias veces, si queréis seguir mandando cosas me parece muy bien, pero la respuesta la tenéis vosotros en vuestra mano», consideró la portavoz del Grupo popular, Beatriz Casado, molesta por el cambio respecto a lo que planteaba la moción inicial. «Para eso, traéis una moción redactada por vosotros y nosotros decidiremos si la apoyamos o no», pidió.

«El comedor escolar no es solo un servicio complementario, sino una herramienta fundamental para garantizar la equidad, la conciliación familiar y laboral y el acceso a una alimentación equilibrada y saludable para todos los niños, independientemente de la situación económica de sus familias», defendió la portavoz popular que además, recordó que «muchos municipios ya han iniciado programas de ayudas, subvenciones y gratuidad total del comedor escolar, como medida de apoyo a las familias, mejora del rendimiento escolar y fomento de la igualdad de oportunidades».