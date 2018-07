Oyambre busca soluciones a la presencia masiva de autocaravanas El elevado número de vehículos y la falta de instalaciones apropiadas genera importantes problemas en este espacio protegido VICENTEI CORTABITARTE SAN VICENTE. Domingo, 22 julio 2018, 07:54

El turismo de autocaravanas es uno de los que mas ha crecido en España en los últimos años. Al gran número de usuarios extranjeros que desde hace ya mucho tiempo utilizan este medio para disfrutar de sus vacaciones y en muchos casos de largos periodos de su vida, se han ido sumando en los últimos años muchos españoles. Este incremento no se ha visto correspondido con la creación de infraestructuras adecuadas para dar acogida a todos estos usuarios, lo que está generando importantes problemas.

Un buen ejemplo de esta situación es la que se vive en el Parque Natural de Oyambre por lo que los responsables regionales de este espacio protegido encargaron un estudio de capacidad de acogida para el uso de áreas de autocaravanas, cuyos resultados evidencian el gran problema existente y la imposibilidad de dar respuesta a dicha situación con la actual normativa recogida en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).

En el pasado año los encargados de dicho estudio realizaron inspecciones visuales en cuatro momentos concretos del verano en las zonas en las que suelen pernoctar estos vehículos. El día que más autocaravanas se contabilizaron fue en la visita que se realizó en la mañana del 11 de agosto con un total de 259. El día que menos llegaba a las 112. Todas ellas se encontraban situadas en unos 18 puntos diferentes de la zona costera, entre los aparcamientos de las playas de Merón y la de Oyambre. No se contabilizaron las estacionadas fuera de esas zonas en las que se concentran, ni las estacionadas en núcleos urbanos.

Se contempla modificar el PORN para crear nuevos equipamientos

Se da la circunstancia de que, según se ha podido apreciar, una buena parte de esas autocaravanas se encontraban situadas en fincas cuyos propietarios contaban con autorización por parte de los gestores del Parque de Oyambre para utilizarlas como aparcamiento rotatorio durante el día, para dar respuesta a la gran demanda que existe por los usuarios de las playas, pero en los que se tiene expresamente prohibido que puedan pernoctar. En la mayoría de esos aparcamientos sus dueños están cobrando unos 3 euros a los vehículos y 10 euros a las furgonetas o autocaravanas.

En la actual normativa del PORN se contempla el que se puedan realizar equipamientos especialmente preparados para acoger las autocaravanas en las zonas catalogadas como de «uso general», pero no en las contempladas como de «uso compatible» o de «uso limitado» que son las zonas consideradas ambientalmente mas importantes, con los paisajes más atractivos y las situadas en las zonas más cercanas a la cosa.

Se reconoce que los ayuntamientos afectados, Valdaliga y especialmente el de San Vicente de la Barquera, no cuentan con terrenos públicos donde poder desarrollar áreas para autocaravanas por lo que se esperaba que la solución pudiese venir desde la iniciativa privada. Sin embargo se da la circunstancia de que no se ha recibido ninguna petición para ejecutar estas áreas por parte de los propietarios de los terrenos situados en la zona donde se podrían autorizar y sin embargo si se han presentado varias propuestas de personas interesadas con parcelas enclavadas en las zonas de «uso compatible», por lo que de acuerdo con el PORN, no se les ha dado autorización, según ha informado la directora del Parque de Oyambre, Raquel Sánchez.

Ante esta realidad se está contemplando la posibilidad de introducir modificaciones en el PORN. «Es algo que tenemos que meditar para tratar de dar una buena solución a este problema evidente que es grave y preocupante», reconoce la responsable de Oyambre ante la realidad existente que provoca importantes problemas por los residuos que generan los usuarios de las autocaravanas, en ciertos casos también vertidos incontrolados, además de problemas de erosión del terreno, daños en las zonas de dunas y vegetación autóctona y evidente impacto paisajístico.

Pero este no es solo un problema que afecte a las zonas sensibles del Parque de Oyambre, también se ven negativamente afectados los núcleos urbanos situados en dicho espacio como en el de San Vicente de la Barquera.

Es habitual ver como a lo largo de muchos días algunos de sus aparcamientos más privilegiados, como los situados en el paseo marítimo o en la zona del puerto, se encuentran repletos de autocaravanas, generando los mismos problemas que en el parque, a los que se añade el de la falta de aparcamiento que se padece en San Vicente.

Por ello el presidente de la asociación cántabra de autocaravanas Lábaro, Juan José Carvajal, reclama el que se facilite la apertura de instalaciones para autocaravanas, como parecen estar dispuestos a realizar los responsables del Medio Natural en Oyambre. «Somos personas que nos gusta disfrutar del medio ambiente por ello tenemos una alta percepción ecológica. Sería bueno que se permita realizar equipamientos en lugares atractivos, siendo respetuosos con el entorno natural porque somos los primeros interesados en protegerlo», ha señalado.