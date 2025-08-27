La 'rave' de Roiz se queda vacía Han abandonado el lugar un total de 312 personas y Delegación de Gobierno estima que han participado desde el pasado viernes entre 300 y 400 personas

Estado en el que estaba este miércoles el recinto de la cantera de Roiz, donde se celebró la rave desde el viernes.

Los pocos asistentes que quedaban en la 'rave' que se ha celebrado desde este pasado fin de semana en la cantera de Roiz, en el municipio de Valdáliga, han abandonado ya el lugar. Según ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria, una vez concluida la salida de los asistentes a esa fiesta ilegal, la Guardia Civil iba a reconocer la zona para comprobar el estado del lugar.

La Guardia Civil ha mantenido desde el pasado sábado cerrados los accesos y ha realizado controles a los asistentes que abandonaban la 'rave', cuyos organizadores están «localizados».

La Delegación del Gobierno señala que el dispositivo de cierre para acceder a la zona de la 'rave' que se estableció se ha dado por finalizado esta miércoles, a las 12.30 horas.

Han abandonado el lugar un total de 312 personas, que han salido a pie o en vehículo.

Se han contabilizado 116 vehículos, ha habido 28 conductores que han dado positivo en drogas y uno en alcoholemia. La Delegación del Gobierno calcula que en esta 'rave' han participado entre 300 y 400 personas.