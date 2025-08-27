El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado en el que estaba este miércoles el recinto de la cantera de Roiz, donde se celebró la rave desde el viernes. Javier Rosendo

La 'rave' de Roiz se queda vacía

Han abandonado el lugar un total de 312 personas y Delegación de Gobierno estima que han participado desde el pasado viernes entre 300 y 400 personas

DM .

DM .

Santander

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:48

Los pocos asistentes que quedaban en la 'rave' que se ha celebrado desde este pasado fin de semana en la cantera de Roiz, en el municipio de Valdáliga, han abandonado ya el lugar. Según ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria, una vez concluida la salida de los asistentes a esa fiesta ilegal, la Guardia Civil iba a reconocer la zona para comprobar el estado del lugar.

La Guardia Civil ha mantenido desde el pasado sábado cerrados los accesos y ha realizado controles a los asistentes que abandonaban la 'rave', cuyos organizadores están «localizados».

La Delegación del Gobierno señala que el dispositivo de cierre para acceder a la zona de la 'rave' que se estableció se ha dado por finalizado esta miércoles, a las 12.30 horas.

Han abandonado el lugar un total de 312 personas, que han salido a pie o en vehículo.

Se han contabilizado 116 vehículos, ha habido 28 conductores que han dado positivo en drogas y uno en alcoholemia. La Delegación del Gobierno calcula que en esta 'rave' han participado entre 300 y 400 personas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El teniente coronel Julio Postigo relevará en Cantabria a Antonio Orantos, ascendido a general de la Guardia Civil
  2. 2 Localizan desorientado en Arenas de Iguña a un octogenario de Santander que pretendía llegar a Vargas
  3. 3

    El Gobierno valoró la compra del Zoo de Santillana ante sus aprietos económicos
  4. 4 París De Noia y Panorama City, protagonistas de las fiestas de la Virgen de Valencia en Piélagos
  5. 5

    El senderista fallecido en Tresviso es el empresario cántabro Gerardo Guijarro
  6. 6

    Un jubilado cántabro cobra en agosto de media 241 euros menos que un vasco y 181 por debajo de un asturiano
  7. 7 Noja se prepara para sus fiestas
  8. 8

    Un herido en un accidente en la Avenida de Parayas, que atascó la entrada a Santander al mediodía
  9. 9

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  10. 10

    El PP ya no ve «inviable» reparar los Galeones y presenta una moción para promover su arreglo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La 'rave' de Roiz se queda vacía

La &#039;rave&#039; de Roiz se queda vacía